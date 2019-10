Bachelet pide en EEUU no abusar de tribunales internacionales

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo alusión a las intenciones de Bolivia de continuar acudiendo a tribunales internacionales para reclamar soberanía, asegurando que no se puede "abusar" de estas instancias creando demandas "artificiales".



La mandataria se refirió al tema este miércoles, ante un foro sobre los "Avances y Desafíos del sistema de Seguridad Hemisférico" que se realizó en Washington, Estados Unidos, en el que participaron unos dos mil juristas. En el evento se encontraban algunos jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según publica el diario digital chileno Emol.



"Sabemos que todos somos responsables en asegurar que el sistema Internacional funcione apropiadamente. Un elemento esencial es el principio de la adherencia al derecho internacional, el cual incluye el estricto respeto por los tratados", dijo Bachelet.



"Esto requiere que se respete lo que se ha acordado y no dar mal uso a los mecanismos que se han diseñado para que se resuelva pacíficamente cualquier diferencia que pueda existir. El abuso de los tribunales internacionales por demandas artificiales pueden contribuir a la erosión de la existencia de estos mecanismos", agregó la mandataria.



El Gobierno anunció en pasados días que volverá a recurrir a tribunales internacionales para reclamar por el uso que se hace de las aguas del Silala, un manantial que nace en Bolivia y que no es un río internacional como asegura Chile.Lo que provocó molestia en autoridades chilenas.



El Estado boliviano ya tiene en marcha una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Exige que este país sea obligado a negociar una salida útil y soberana al océano Pacífico para Bolivia. Este mes Santiago debe presentar la contramemoria ante el tribunal, luego que este se declarara competente de tratar el caso en septiembre de 2015.