Aprueban la creación de una comisión de la verdad

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, “entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundadas en motivos políticos e ideológicos”."Ojalá la Comisión pueda en estos dos años que les va a tocar trabajar, darle la mayor retribución que seguramente ustedes están buscando y que es acabar con la impunidad en nuestro país", manifestó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dirigiéndose a los familiares de las personas desaparecidas y torturadas.El Proyecto de Ley 305 establece que esa instancia investigue esas violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. Además, revisará y analizará las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en las que se cometió esos delitos de lesa humanidad.También buscará esclarecer estos hechos para no dejarlos en la impunidad, por lo que se investigará y recabará información y documentación que permitan establecer indicios de responsabilidades civiles y penales de los posibles autores intelectuales, materiales, instigadores, cómplices y encubridores de esos casos.Estará compuesta por cinco personas que no percibirán remuneración alguna, y que serán elegidas en función a su acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal; además de su compromiso con la promoción de los derechos humanos y conocimiento de la realidad vivida durante el periodo de investigación.El proyecto establece que los miembros de la Comisión no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre y cuando su accionar se enmarque en las normas vigentes.La Comisión podrá acceder a inmuebles privados, incluyendo excasas de seguridad, y a centros y excentros de privación de libertad, previa autorización de la autoridad competente. Podrá convocar y recibir testimonios de víctimas y familiares, autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores mediante entrevistas, audiencias u otros medios.También podrá recopilar, analizar y sistematizar la información que contribuya a esclarecer la verdad sobre las violaciones graves de derechos humanos y sus presuntos responsables; y recomendar las reformas legales e institucionales para prevenir futuras faltas contra los derechos humanos.