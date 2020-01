El jovencito que quiere conquistar la región

El que lo escuchó cantar, afirma que este muchacho canta como los dioses. A sus apenas nueve años ya había producido un CD con 12 covers y a los 13 publicó otro con seis temas. Ahora, él, Leonardo Rosas Ordóñez o simplemente ‘Leo’, alista un gran espectáculo para lanzarse como cantante profesional y buscará sumergir a Latinoamérica en un largo romance.

Busca crecer como artista

En 2013 fue fichado por el rograma Yo me llamo, de la red Unitel, pero las reglas del reality no permitieron su ingreso. Después, con el apoyo del compositor Tito Monasterio, el experto comunicador Vladimir Bravo y su abuelo ‘Gringo’ Rosas, decidió emprender vuelo.



Tiene 18 años, pero cree que son suficientes para comenzar con su carrera artística. El lanzamiento será pronto y a lo grande; posiblemente se haga en Santa Cruz. Después viajará a México, Brasil y Argentina. Dentro de un par de días llegará a Buenos Aires para estudiar canto en la academia de Sebastián Mellino y a finales de febrero estará en Ciudad de México para seguir preparándose durante cuatro meses.



Ya estuvo en la capital azteca. La artista boliviana Marian Montero lo invitó para participar en la Expoconvención Cultural InterModel Star 2016 y allí se le acercó el productor mexicano David Díaz. Este le dijo que estaba interesado en apoyarlo para realizar una primera producción con él, ya como artista profesional.



El material aún no tiene nombre. Puede llamarse simplemente Leo, pero aún no está decidido. Entre las canciones inéditas aparecen Cara o cruz, De tu ronco pecho, No me pidas que vuelvas y Besos fríos. Se decidirá cuáles irán en el disco.

Será bien preparado

Vladimir Bravo será como el padrino de Leo. Él y un equipo abanderado por Monasterio y la familia del jovencito ya se pusieron manos a la obra para marcar el camino del ‘new’ artista.

El experto comunicador social aseguró que Leo tiene todo para convertirse en un gran cantante. “Posee un cancionero en su mente que comprende desde temas clásicos hasta los más recientes. Su registro de voz es interesante. Tiene un gran futuro”, apuntó Bravo