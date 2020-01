Mujer vio agonizar a su esposo y critica a la policía de Palmasola

La Dirección de Régimen Penitenciario regional confirmó hoy que se registró una muerte y dos heridos luego de la reyerta ocurrida la noche del martes en el sector de régimen abierto de la cárcel de Palmasola. Se trata de Jaime Fernández Crespo, de 46 años (fallecido) y de Carmelo Ferrufino García y José Eduardo Díez Rojas (heridos).

Iver Melgarejo, director de Régimen Penitenciario, manifestó que todo se originó alrededor de las 19:15 en una reunión en la que se tocaban temas para organizar actividades del Carnaval, en la que supuestamente hubo desavenencias.

Empero, por comentarios de otras personas el hecho sangriento fue por pugnas de poder entre dos bandos a raíz de intereses por la repartija del dinero que se recauda en el penal.

Los familiares del fallecido apuntan a Víctor H.E.O., alias Otis, como el presunto gestor de la agresión. Se dice que este sujeto, que aparentemente es el subregente en régimen abierto, pretendía tomar el mando de la regencia y para tal efecto se había planeado sacar del medio al titular, Leónidas Rodríguez, quien logró ponerse a buen recaudo en la pelea.

Felipa Valdez, esposa del fallecido, explicó que ella se encontraba con su marido y sus dos hijas pequeñas en su cuarto del pabellón 4 cuando irrumpieron tres sujetos supuestamente de disciplina en busca de su marido que acababa de meter su vitrina en la que vendía CD con música y películas. Posteriormente, los visitantes ordenaron a la mujer a salir con sus hijas. Ella no tuvo más que obedecer y en ese momento se cree que le cayeron a golpes de palo a Jaime Fernández.

"Le dieron como a un animal, quisiera saber cuál fue el motivo. Los policías estaban mirando desde afuera y no hicieron nada, es mentira que tenían todo controlado. 'Me pegaron en la cabeza', me dijo y le levanté un poco la cabeza porque se estaba ahogando en su sangre", comentó Felipa en un amargo llanto.

En cuanto a la pesquisa, Gonzalo Medina, director de la Felcc, manifestó que se está haciendo la investigación correspondiente para esclarecer el hecho.