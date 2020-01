Google alista su celular para competir con Apple

El gigante tecnológico estadounidense Google decidió encarar con su mejor carta la batalla por el liderazgo del mercado de los celulares. Según publicó el sitio The Telegraph, la empresa se encuentra en conversaciones con las operadoras móviles para lanzar un dispositivo que la convertirá también en una compañía de hardware.



El nuevo teléfono no sería uno más de la gama Nexus, en donde Google trabaja mancomunadamente con los fabricantes para lanzar equipos con el sistema Android genuino, es decir, sin modificaciones de las empresas de telefonía. En esta oportunidad la empresa diseñaría un celular completamente nuevo que tendrá como objetivo imitar lo que Apple hizo con el iPhone.



Para The Telegraph, sin embargo, lo que motiva al buscador de Internet es la fragmentación que existe del sistema operativo Android, debido a que muchos fabricantes no mantienen un ritmo constante de actualizaciones para sus equipos.



Una prueba del avance de Google en el plano de desarrollo de dispositivos es la contratación a principios de año de Rick Osterloh, ex presidente de Motorola, y quien ahora encabeza una nueva división de hardware, cita la fuente.