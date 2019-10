Chile dice que desminado se extendió hasta 2020

El Gobierno de Chile, mediante comunicado de su cancillería, respondió a las declaraciones que realizó en la víspera el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, que acusó a ese país de incumplir con la Convención de Ottawa al no concluir en 2012 con el desminado en la frontera.



"Acogiendo la solicitud de Chile por unanimidad, la X Reunión de los Estados Partes extendió el plazo para finalizar el desminado hasta el 1º (primero) de marzo de 2020", informó el ministerio de Relaciones Exteriores chileno.



Señala que se "rechaza terminantemente las declaraciones del Ministro de Defensa de Bolivia, relativas a la Convención sobre la prohibición del empleo, producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersonales y su destrucción".



La cancillería chilena sostiene también que "buena parte de las labores de desminado en nuestro país se han realizado bajo difíciles condiciones geográficas y climáticas que imponen un ritmo coherente con las medidas de seguridad que deben rodear el peligroso trabajo de los desminadores".



Ferreira sostuvo ayer que "Chile no ha cumplido su compromiso; hay todavía minas activadas muy cerca de nuestras fronteras (..), hay en este momento campos minados no desactivados en la frontera cercana a los departamentos de Potosí y Oruro (suroeste)".



"La Convención de Ottawa, en su Artículo 5º (quinto), otorga a sus Estados Parte el derecho de pedir la extensión del plazo inicial de diez años para el desminado, norma que Chile invocó en abril del 2011", agrega el pronunciamiento.



Se informa que "a la fecha, Chile destruyó completamente sus existencias de minas antipersonal y ha retirado el 69,67 por ciento de las 32.059 minas sembradas en la zona fronteriza con Bolivia, proceso que se inició en 2005 y que se ha desarrollado en un contexto de cooperación entre las autoridades de ambos países".