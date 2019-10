'Batman' muere en una autopista de Maryland

Un hombre que se disfrazaba de Batman para entretener y alentar a niños enfermos, resultó muerto en una autopista de Maryland, este de Estados Unidos, indicaron informes de prensa.



Lenny Robinson, de 51 años, descendió la noche del domingo de su Lamborghini, acondicionado para parecerse al "batimóvil", en una parte no iluminada de la autopista para verificar algo en el motor, cuando otro vehículo chocó el auto, que a su vez golpeó al superhéroe, que murió en el lugar, indicó el diario The Washington Post.



Robinson, que vivía en Maryland y era padre de tres varones, gerenciaba una empresa de limpieza antes de comprar el disfraz de Batman y el auto, señaló el periódico.



Pasaba su tiempo libre yendo a hospitales a lo largo de este estado del noroeste de Washington para visitar niños enfermos, darles regalos y firmarles autógrafos como Batman.



Robinson gastó cientos de miles de dólares en su "batimóvil", y le llevaba unos 45 minutos disfrazarse y maquillarse como Batman, indicó el diario.



En 2012, se hizo conocido al divulgarse en internet un video que se volvió viral y que muestra como la policía obliga a un Robinson disfrazado a detener su vehículo para pedirle licencia.



Al ser consultado por qué los niños aman tanto a su personaje, Robinson indicó que "Batman es el único superhéroe que no tiene superpoderes".



Su hermano Scott dijo al Post que Lenny estaba totalmente dedicado a su trabajo caritativo.



"Era mi hermano, mi socio, mi mejor amigo", señaló.



"Conmovió a muchas vidas y provocó sonrisas en muchos niños. Es todo lo que quería hacer", agregó.



Mira el video original en ingles de la Policia de Maryland cuando Batman es detenido por dos oficiales en medio de una carretera.,