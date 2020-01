Detienen a técnico de la Magistratura por su título

El responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ramiro Canedo, informó que el técnico de la Unidad de Transparencia, Ariel M., fue aprehendido por efectivos policiales por presuntamente tener un título profesional de abogado falso.



Ariel M. contaba con certificaciones profesionales extendidas por la Universidad del Valle (Univalle) pero esa casa de formación certificó que el sindicado nunca realizó estudios en esa institución.



"Nos hemos visto nuevamente empañados respecto a una aprehensión en contra de un servidor judicial propiamente del doctor Ariel M., funcionarios de la FELCC habrían intervenido el Consejo de la Magistratura en el entendido de que habría una denuncia por el Ministerio de Justicia", informó Canedo en la agencia ANF.



Ariel M. fue aprehendido hoy y trasladado a celdas judiciales. Aguarda prestar su declaración ante un fiscal para que se defina su situación jurídica. El Consejo de la Magistratura de La Paz definirá la situación del sindicado en esa instancia. No descartan suspenderlo si se comprueba que utilizó un título fraudulento.



La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Justicia, instancia que solicitó a la Univalle informar sobre los estudios y trámites que habría realizado Ariel. Esa institución educativa indicó que el citado no cursó ninguna materia, informó el director jurídico del Ministerio de Justicia, Edwin Beyer.



"No siendo abogado él ejercía una función pública en el Consejo departamental", manifestó. Beyer señaló que mediante el Registro Público de la Abogacía (RPA) se está realizando un cruce de información de todos los abogados que solicitaron su registro entre los años 2009 a 2011 y para ello se solicitó a las distintas universidades certificar si los solicitantes realizaron estudios y trámites de títulos en esas casas de estudio.



El proceso de investigación del Ministerio de Justicia develó que Ariel M. es la primera persona sorprendida en presentar un título profesional supuestamente falso.