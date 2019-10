España irá a las urnas el 20 de diciembre

Las elecciones generales se celebrarán en España el próximo 20 de diciembre, anunció hoy el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



La fecha exacta de la constitución de las Cortes deberá figurar en el decreto de convocatoria de las elecciones generales y, por ley, tendrá que ser en los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.



Al celebrarse el 20 de diciembre, Rajoy disolverá las Cortes el 26 de octubre y, al día siguiente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado el decreto de convocatoria de los comicios.



El contexto en Cataluña



Los próximos comicios generales se celebrarán en España apenas tres meses después de las elecciones regionales catalanas, en las que los partidos partidarios de la secesión de España vencieron al sumar mayor número de escaños, pero no lograron el objetivo que se habían fijado de obtener más del 50 % de los votos a favor de las tesis independentistas.



Sobre Cataluña, Rajoy señaló en la entrevista con Antena 3, que si el Tribunal Constitucional español suspende al presidente regional, Artur Mas, respaldará la decisión como respalda la de "cualquier tribunal", aunque ha apuntado que espera que no se llegue a esa situación.



Lee más: 9 claves para entender el reto independentista de Cataluña



Rajoy respondió así ante la posibilidad de que el alto tribunal pueda suspender al presidente catalán si incumple sus resoluciones, algo que será posible con la reforma de la ley que regula dicho alto tribunal, que fue aprobada hoy por el Congreso de los Diputados.



Por otra parte, dijo que sí estaría dispuesto a hablar de una reforma de la Constitución, "pero siempre que no afecte a la unidad de España y a la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan".