Las 5 maestras que cambiaron la historia

Son maestras que cambiaron la manera de pensar del mundo y siguen inspirando con sus ideales. La Unesco instituyó el 5 de octubre como el Día Mundial del Docente, en honor a estos profesionales y ayudados por el portal belelu.com, te compartimos cinco grandes historias:



1. MARIE CURIE

La primer mujer en ganar el premio Nobel, la única en ganarlo en dos campos diferentes, y la única persona en ganarlo en dos ciencias diferentes(sí un récord que aún no se supera). Su primer trabajo fue como tutora, mientras su amor a la ciencia la llevó a buscar un posgrado en una universidad secreta, donde si se descubría que estudiaba podría ser enviada a Siberia. En 1886 tomó un trabajo como maestra donde enseñaba a alrededor de 20 niños y decía:" Los niños traen felicidad a mi vida",

2. SIMONE DE BEAUVOIR

Una de las madres del feminismo como lo conocemos, estudió matemáticas y después filosofía, en la Sorbona, donde conoció a su compañero de vida Sartre. La docencia de Simone fue un tanto corta, sin embargo, sus libros siguen siendo fundamentales para aprender sobre el feminismo, existencialismo, y ser independiente y libre.

"El día en que le sea posible para la mujer amar, no por debilidad sino por fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse a sí misma, no humillarse sino reafirmarse, ese día el amor será para ella, como es para el hombre, una fuente de vida", dijo.,

3. GABRIELA MISTRAL

Poeta, educadora y feminista. La primer latinoamericana en ganar el Nobel. Aunque en 1907 fue rechazada de la escuela normal, debido a publicaciones liberales que hizo en algunos periódicos. Sin embargo, gracias a la ayuda de su hermana pudo dar clases en varias zonas rurales de Chile, para después trabajar en México al lado de otro educador reformista: José Vasconcelos. A pesar de haber terminado su educación formal antes de los 12 años, se la reconoce por su entrega y sed de saber. Uno de sus alumnos fue Pablo Neruda.,

4. ANNE SULLIVAN

Fue la maestra, compañera y amiga de Hellen Keller, a quien enseñó a pesar de que la niña era sorda, ciega y muda. Rompió la barrera que la tenía aislada y ella creció para ser escritora y defensora de los derechos laborales y de las mujeres. Además, hizo grandes cambios en la manera como se enseñaba a los niños con capacidades diferentes.

5. MARÍA MONTESSORI

Su filosofía fue una de las más revolucionarias del siglo XX: con la premisa central de que los niños básicamente se enseñan a sí mismos, un concepto que ha sido retomado y mucho más explotado actualmente. El método impulsaba a los niños a explorar y jugar como maneras de aprendizaje, además de que podía utilizar otro tipo de entornos y materiales. Un cambio radical en la educación.

