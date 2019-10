Kuczynski agradece apoyo de Mendoza a su candidatura presidencial

Lima, 30 may (EFE).- El candidato presidencial peruano Pedro Pablo Kuczynski agradeció el apoyo que le brindó hoy la líder del izquierdista Frente Amplio, Verónika Mendoza, quien pidió votar por él para "cerrar el paso" a su rival Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).



"Agradezco a Vero Mendoza por el respaldo a mi candidatura.

Gracias por poner al país y la democracia por encima de todo. ¡Viva el Perú!", escribió el candidato del partido Peruanos por el Kambio (PPK) en su cuenta en la red social Twitter.



Kuczynski, de 77 años, también agradeció, en los mismos términos y por el mismo medio, el apoyo que le ha expresado el excandidato presidencial Julio Guzmán, En declaraciones a medios locales, el candidato señaló, por otra parte, que espera participar mañana de una marcha convocada por colectivos sociales y civiles contra la postulación de Keiko Fujimori, de 41 años, y coincidir ahí con Mendoza.



"Espero que de repente mañana podamos coincidir en la marcha y aprecio mucho lo que ella representa en el sur de Perú, donde nosotros hoy tenemos una votación muy fuerte", declaró.



Mendoza aconsejó hoy a sus seguidores votar por PPK porque, según dijo, "votar en blanco o viciado favorece en el escrutinio final de votos a Keiko", candidata del partido Fuerza Popular.

"Para cerrarle el paso al fujimorismo, solo queda marcar PPK. Voy a votar contra Fujimori porque quiero un país con dignidad y con paz. No quiero un país de corrupción, drogas y violencia, donde mentir, matar y robar se vuelva normal. Nos toca salvarlo de la corrupción y la violencia. Por eso Keiko no va", argumentó Mendoza.



Es la primera vez que Verónika Mendoza dice que votará por PPK, ya que antes se limitaba a expresar su rechazo a la candidatura de Fujimori.



La excandidata presidencial, que se quedó cerca de pasar a la segunda vuelta de los comicios, aseguró que Keiko "está rodeada de gente procesada por corrupción y vínculos con el narcotráfico", por lo que cuestionó la autoridad moral de esta para combatir la delincuencia y el tráfico ilícito de drogas.



La líder del Frente Amplio aclaró que su petición de voto por Kuczynski no implica un apoyo a un eventual Gobierno del exministro de Economía y anticipó que su partido se mantendrá "vigilante al próximo Gobierno".

Keiko Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, del pasado 10 de abril, con un 39,85 % de los votos, seguida de Kuczynski, que obtuvo el 21,01 %, y Mendoza, que fue la tercera candidata más votada, con el 18,78 %.



Cerca de 23 millones de peruanos están convocados el próximo domingo a elegir al sucesor del actual presidente, Ollanta Humala, para el período 2016-2021, en un país donde es obligatorio ejercer el derecho a voto y el absentismo está penalizado con una multa.