Cooperativas de Santa Cruz no cobrarán tasa adicional de 50 ctvs

El presidente de la Federación de Cooperativas de Santa Cruz, Hans Núñez, dijo el viernes que las cooperativas de este departamento

no cobrarán la tasa adicional de 50 centavos a los socios y pidió la nulidad del decreto que establece esa disposición.



El Decreto Supremo 2762 instruye cobrar a cada socio de cooperativas 0,50 centavos para solventar los gastos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.



"Las cooperativas no van a cobrar mientras no se resuelva el pedido de nulidad para que se abrogue el decreto que determina el pago de esa tasa y que representa una nueva forma de regulación de las cooperativas", dijo Núñez en una entrevista con la televisora Unitel.



Según Núñez, hay cooperativas que cuentan con un marco regulatorio a través de la Autoridad de Entidades Financieras, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, Autoridad de Electricidad y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el caso de servicios.



Por su parte, la Federación de Juntas Vecinales se movilizó en la plaza 24 de Septiembre para expresar su rechazo a esa disposición y, según el dirigente Omar Rivera, se ha convocado a un ampliado nacional el sábado para determinar medidas de presión desde la siguiente semana.