"Mi postulación es un acto de rebeldía"

María Galindo se inscribirá como candidata a Defensora del Pueblo hoy, a las 10:30 en La Paz. Habló en exclusiva con EL DEBER. Aclaró que es una postulación personal y que no pretende utilizar los logros de Mujeres Creando, movimiento femenino del cual es fundadora desde 1992. Esta licenciada en Sicología es dura crítica del Gobierno.



¿Por qué decidió postular su candidatura a la Defensoría del Pueblo?

Quiero dejar claro que no es un acto de ingenuidad, sino que es un acto de rebeldía. Creo que estamos ante el inminente de riesgo de que el MAS pretenda cometer el mismo error que cometió el MNR de Sánchez de Lozada en 2003 cuando designó un defensor funcional y "llunku" (servil) al Gobierno.



Al mismo tiempo, quiero dejar claro que me estoy presentando con una propuesta variada y compleja, porque creo que hay que replantear el rol del Defensor del Pueblo en el país.



Mi propuesta incluye varias iniciativas legislativas urgentes y de fiscalización, entre ellas la necesidad de constituir una plataforma de familiares y víctimas del feminicidio y así iniciar una auditoría jurídica de todos los casos desde la promulgación de la ley hasta la fecha.



Las cifras son alarmantes, cada tres días se mata a una mujer en Bolivia, el feminicidio goza de la garantía de impunidad y esta propuesta se la hice llegar a Gabriela Montaño (presidenta de la Cámara de Diputados) en una audiencia, sin embargo, ella no nos ha dicho si pretende hacerlo o no.



¿Cree que tendrá chance de ser elegida?

Por eso digo que es un acto de rebeldía. Yo pretendo abrir el debate, pretendo confrontar al MAS para que no nos diga que no hay nadie (interesado en el cargo). De todas formas cumplo con todos los requisitos y hoy a las 10:30 voy a presentar formalmente mi carpeta.



Estoy yendo a confrontar al MAS, porque el puesto del Defensor no puede estar en manos de un "llunku" y de una persona incapaz de cuestionar al Gobierno sobre la imposibilidad del ejercicio pleno de los derechos humanos para toda la población.



Es vergonzoso lo que está pasando con la caravana de las personas con capacidades diferentes donde el Gobierno prefiere gastar en cualquier cosa, menos en atenderlas, así como fue inaceptable lo que pasó con la marcha en defensa del Tipnis.



Aquí el problema no es si tengo o no tengo una oportunidad (de ser elegida), está claro que no la tengo. Entonces, me estoy presentando para cuestionar justamente esas condiciones y confrontar al MAS con su propio discurso.



¿Qué piensa sobre el hecho de que el defensor podrá tener militancia política?

Lo que pasa es que los partidos políticos en general tienen una suerte de monopolio de la vida social y política del país, y ahora quieren ser los dueños de la defensa de los derechos humanos, eso me parece algo muy grave.



La Defensoría del Pueblo es una institución para defender a la población de los abusos de poder del Estado, por lo tanto, es fundamental que la figura que vaya a ser Defensor del Pueblo no tenga ningún vínculo con el partido de Gobierno ni tenga ninguna militancia política partidaria.



¿Cree que el MAS va a presentar un candidato?

Supongo, aunque no de manera explícita sino de forma solapada, por debajo de la mesa, muy escondida, es muy probable que el MAS ya esté preparando un postulante hombre o mujer que además quiera cooptar el discurso mío, porque considero que es una postulación fuerte la que estoy lanzando.



En Bolivia se están pisoteando los derechos básicos, por ejemplo, de las mujeres, en el país no hay Estado de derecho, no hay acceso a la justicia, eso supone la imposibilidad de ejercicio pleno de los derechos humanos. En 10 años, el MAS ha avanzado poco o nada, o algunas cosas las ha entorpecido más aún.