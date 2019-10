Sexy directora de penal baila con los reclusos

Joven, atractiva, de tacones y con un pantalón ajustado, así se mostró Claudia Patricia Giraldo Ossa, directora de la cárcel de Villahermosa en Cali, Colombia, en unas fotos en las que aparece bailando con los reos que tiene bajo su custodia.Las imágenes han desatado polémica en las redes sociales.



Las fotos fueron tomadas durante “un evento cultural realizado para los presos del penal donde ella dirige”, el pasado 9 de abril.



De acuerdo a medios colombianos, Giraldo Ossa fue la animadora y durante el evento no lo pensó dos veces y se subió a una improvisada tarima donde bailó con algunos reos.



La directora de este penal es egresada de la Universidad Santiago de Cali con especialización en Gerencia Financiera y está vinculada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde hace 16 años.



No es la primera vez que atrae la atención de los medios. En 2012 el periódico El País de Cali la definió como una joven que no tiene "nada que ver con el prototipo de una directora de un penal", según registra RPP Noticias.