Víctimas de Perú y Brasil en el atentado de Bruselas

Los atentados de Bruselas dejaron al menos 31 muertos y 260 heridos de unas 40 nacionalidades, como la madre peruana Adelma Tapia, primera fallecida identificada, y un jugador de básquet nacido en Brasil, cuya foto dio la vuelta al mundo.



Tapia, de 37 años y que vivía hace nueve en Bélgica, es la primera víctima mortal cuyo nombre trascendió. Murió en el aeropuerto de Bruselas, donde esperaba un vuelo a Nueva York para reunirse con sus hermanas, explicó su hermano Fernando, un periodista de Iquitos.



Madre de dos gemelas de 3 años, las niñas fueron a corretear por el aeropuerto con su padre, belga, y ella se quedó cerca del lugar donde estalló una de las bombas, que acabó con su vida e hirió a una de las muchachas.



"Le han cortado sus proyectos de vida", dijo conmovido a la prensa Fernando Tapia, que antes anunció la muerte de su hermana en la red social Facebook, en "un atentado yihadista que nunca comprenderemos".



Mientras que el jugador de básquet nacido en Brasil y nacionalizado belga Sebastien Bellin, de 37 años, exinternacional de Bélgica, se convirtió en una de las estampas del atentado.



Su foto yaciendo en el suelo del aeropuerto en estado de shock, mirándose un brazo y con la pierna izquierda en medio un charco de sangre por las heridas de la metralla, dio la vuelta al mundo.



"Como se quedó una hora tirado en el suelo del aeropuerto de Bruselas, perdió mucha sangre", dijo a la CNN su padre, Jean Bellin.



"Las primeras palabras que me dijo fueron "no te imaginas la carnicería que he visto a mi alrededor"", narró el padre, precisando que iban a operarle por segunda vez pero que estaba mejor.



Otra foto que este miércoles apareció en portadas de todo el mundo es la de una mujer sentada en un banco del aeropuerto, llena de polvo, con la ropa hecha jirones, sangre en el rostro, y mirada de consternación.



Es la azafata india Nidhi Chaphekar, de la aerolínea de su país Jet Airways, madre de dos hijos, cuyo marido explicó a The Times of India que la habían operado y está hospitalizada.



Al menos 40 nacionalidades

?

"Entre los muertos y heridos hay probablemente alrededor de 40 nacionalidades diferentes", dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores belga, Didier Reynders, a la cadena de televisión RTBF.



La identificación "llevará tiempo", informó la DVI, la célula de la policía federal en los lugares de los atentados, porque los cuerpos quedaron muy maltrechos por las bombas.