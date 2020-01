El Fondo de Pensiones está en riesgo

Desde el año 1995, Bolivia pone en funcionamiento sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyo fin era el de asegurar la jubilación de las personas aportantes. El Gobierno anunció la puesta en marcha del artículo 140 de la Ley 065 de Pensiones, en el que se establece que las AFP puedan invertir el 5% de los fondos en pequeñas y medianas empresas.

El fondo de inversión inicial será de $us 150 millones y servirá para otorgar créditos al sector productivo agropecuario.



Esta medida preocupa de sobremanera a los casi dos millones de personas asalariadas que con tanto esfuerzo aportamos al sistema de pensiones, ya que se argumenta que este fondo es un instrumento financiero para mejorar el rendimiento de las AFP y al mismo tiempo apoyar al micro, pequeño y mediano productor del sector agropecuario. Este argumento no es del todo cierto, porque tomando en cuenta que los recursos administrados por las AFP son alrededor de $us 14.000 millones, lo que generen de renta los $us 150 millones será marginal y a un altísimo riesgo.



El Gobierno ha reconocido la desaceleración de la economía boliviana en el 2015 y 2016, la reducción de $us 5.500 millones de las reservas internacionales, el déficit comercial y déficit fiscal de las dos últimas gestiones y, por último, la crisis económica que atraviesa el sector agrícola por efectos de los fenómenos climatológicos.



Ante la presencia de todas estas señales negativas, la preocupación de los asalariados es mayor, ya que la falta de recursos que tiene el Gobierno para atender sus responsabilidades con los sectores económicos, en especial la agricultura que fue afectada por la sequía, decidió arremeter contra el último eslabón de recursos que tiene a la mano, pero que no son de libre disponibilidad.



Luego de haber exagerado en el endeudamiento externo e interno en épocas de bonanza y liquidar el 35% de las Reservas Internacionales Netas, alcanzando el mínimo requerido de reservas que recomiendan los Organismos Internacionales para respaldar la política monetaria de un país, se quiere echar mano de los recursos de las pensiones.



En definitiva estos recursos corren mucho riesgo, porque si bien es cierto que la normativa ampara la creación de este nuevo fondo para fines políticos, nadie garantiza el retorno a futuro de los recursos. Está de sobremanera explicado la pésima administración que han tenido las empresas públicas y los megaproyectos priorizados por el Gobierno nacional, con un sinnúmero de casos de corrupción que no llegan a dilucidarse y mucho menos recuperar los recursos.



No se cuestiona el sector económico a cooperar, sino el instrumento económico y legal, que puede utilizar otras alternativas como los fondos RAL que tiene el Banco Central, que superan los $us 1.400 millones, además de crear una normativa que faculte a la banca privada que tiene experiencia en créditos, o pueden utilizar las utilidades de la banca que cada año superan los $us 100 millones, o los excedentes del TGE como argumenta el Gobierno, así no se pone en riesgo los ahorros que tenemos los asalariados, y no se termina de hipotecar el futuro de los trabajadores, ¿o es tanta la yesquera que tiene el Gobierno?