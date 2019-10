Estalla crisis en la siderúrgica Mutún

El sueño del megayacimiento Mutún se desmorona para el departamento de Santa Cruz. En medio del intento de ‘reactivación’ del polo sudeste que busca el Comité pro Santa Cruz y la Gobernación, los 94 trabajadores de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) están en paro y amenazan con un bloqueo de vías en protesta porque la empresa estatal les adeuda tres meses de sueldo.



Los trabajadores no son los únicos impagos. El propio plantel ejecutivo de la estatal está sin cobrar sueldos desde hace dos meses. Empero, se hace lo imposible por solucionar el asunto.



“Todos (los mineros y ejecutivos) estamos impagos. Estamos dando solución al conflicto, es cuestión de tiempo. Los sectores enemigos al Estado y a la ESM hacen leña del árbol caído. Hasta la próxima semana vamos a tener una solución”, dijo Padilla.



¿Cuánto de recursos se necesita para dar solución al tema? se consultó al ejecutivo a lo que respondió: “Somos una planilla de 98 trabajadores, necesitamos alrededor de 100.000 dólares. Esto lo está solucionando el Ministerio de Economía. No creo que mañana se solucione el lío, hay que hacer trámites jurídicos para que el Tesoro General desembolse los recursos”.



Significa que ¿la ESM está sin recursos? se insistió a Padilla a lo que aseveró: “claro pues. La ESM tiene que vivir de lo que vende y en este momento el precio internacional del hierro está bajísimo, entonces no hay ventas a mercados externos”.



En medio de esta situación el dirigente Mario Bustillos amenazó con ingresar a un paro de 48 horas con medidas drásticas y bloqueos de carreteras.



Los trabajadores cumplieron el miércoles un paro de 24 horas y ayer declararon cuarto intermedio a la espera de una respuesta. Bustillos agregó que se exige la ejecución del 100% la construcción de la planta, se reintegren a la empresa recursos que fueron revertidos por el Gobierno y que no haya despidos.



En tanto, el director de la empresa, Antonio Pereira, pidió a los ministros de Economía y de Minería que interpongan sus buenos oficios para solucionar el problema. ¿Por qué ellos agarran recursos que son nuestros?, cuestionó.



Pereira preguntó dónde están los recursos provenientes de la ejecución de las boletas de garantía de la siderúrgica india Jindal y otros ingresos de la empresa.



Parada, director de la ESM

La gobernadora en ejercicio Kathia Quiroga, designó ayer a José Luis Parada como director de la ESM por parte de la Gobernación de Santa Cruz, con el objetivo de impulsar y fortalecer todas las gestiones necesarias para que el proyecto empiece a funcionar.



Parada, que también se de-sempeña como asesor general de la Gobernación, dijo que “con este tema de la crisis económica a escala regional, hay una gran necesidad de llevar adelante este proyecto, para industrializar el hierro, y viabilizar las exportaciones y abaratar los costos a través de Puerto Busch”