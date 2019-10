Planean incluir educación en redes en curricula escolar de Bolivia

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó que el tema de la educación en redes sociales será incluido en la curricula escolar, con el objetivo de orientar a los estudiantes sobre los peligros de estos medios y lograr un buen uso de los mismos.



Aunque no especificó el tiempo en que esta posibilidad sea concretizada, la autoridad explicó que este contenido será incluido en la materia de Ciencias Sociales.



"Cuando se trata de ciencias sociales, se incorporará la educación en redes, para detectar los peligros, aspectos positivos y negativos de las redes, como también el uso adecuado de estos medios (...) En realidad se trata de incorporar este contenido desde los primeros cursos para que se utilice de manera adecuada, no puede ser otra materia, porque tendríamos que sacar a otra, va a ir en la curricula como contenido", dijo Aguilar en conferencia de prensa.



Asimismo explicó que hay páginas en Facebook como "Profesores de Bolivia" o "Directores de Bolivia" que son utilizadas por los educadores, obteniendo grandes beneficios por los datos informativos que se comparten en estas páginas. Además dijo que incluso el wathsapp puede ser utilizado de manera adecuada, si se direcciona bien los objetivos.



"Es el caso de algunos estudiantes y padres de familia que forman grupos de wathsapp para compartir información, actividades del colegio y hasta las tareas que deben verificar si sus hijos las realizan", acotó.

Para lograr el objetivo de incluir la educación en redes sociales en la curricula escolar, se capacitarán a los maestros y se incorporarán contenidos de cursos vía on line. Por otro lado, dijo que para la preparación de este nuevo tema en la materia de redes sociales, se gestan reuniones con psicológicos y pedagogos.



"Lo que plantea es educar, lo que sucede es que con el factor del anonimato se han ido generando situaciones de delito, de violaciones, de acoso y de bullyng, entonces es necesario el tema de la educación en redes", agregó.