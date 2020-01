Casi nunca es personal

“¿Te puedes sentir importante sin darte tanta importancia?” –“No te entendí la pregunta. ¿Qué quieres decir?” –“Que interpretas todo lo que digo o hago como si fuera en contra tuya. Siempre se trata de vos, de herirte, de fallarte, de no quererte. Prefiero callarme, estás buscando lo que digo mal, lo que hago injustamente, piensas que te provoco a propósito, que quiero hacerte daño, verte sufrir”.

Este reclamo íntimo, palabras más, palabras menos, refleja el sentimiento que tiene el otro cuando tenemos la tendencia a tomarnos las cosas personalmente y atribuirle malas intenciones en contra nuestra. Si pensamos que toda situación adversa fue generada intencionalmente por alguien, para hacernos daño, obstaculizar nuestro crecimiento o destrozar nuestra felicidad, generamos un estado de vulnerabilidad personal, de dolor y resentimiento innecesario, que suele crear problemas de relación enormes, que cansan, desgastan los afectos y arruinan los momentos compartidos.

Cuando nos sentimos heridos y nuestra primera conclusión es que nos lastimaron a propósito, por algo que esa persona tiene en contra nuestra, es bueno preguntarnos si cabe otra explicación. ¿Algún malentendido sobre lo que dije o hice?, ¿algún problema particular de la otra persona, que desconozco?, ¿su temperamento o forma de ser?, ¿el estado emocional o de salud por el que atraviesa? Es posible que haya cosas que conversar, aclarar y arreglar. En toda relación existen temas pendientes. Sin embargo, también es probable que yo experimente cierta tendencia a interpretar los eventos y acciones del otro como faltas de respeto, de amor y de buenas intenciones. Si me pasa seguido, en varios escenarios y con distintas personas, definitivamente, es un asunto más mío que del otro.

Hay miles de razones detrás de una situación desafortunada y otras tantas detrás de una actitud o conducta que nos desagrada en un ser querido. No todo gira en torno a mí. Gastemos energía en resolver y no en complicar. Quien comprende, no necesita perdonar. Pasemos estas fiestas en paz