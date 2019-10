Las 4 trabas en la justicia que ve el Gobierno

El Procurador General del Estado, Héctor Arce,informó que en las precumbres departamentales, que se realizan con miras a la Cumbre Nacional de Justicia, prevista para el 3 y 4 de junio,se han identificado cuatro problemas en los que se debe trabajar para mejorar la justicia en el país. Asimismo planteó crear una inspectoría general y mejorar los mecanismos de investigación y control, a través de agentes encubiertos y escuchas telefónicas, para acabar con la corrupción que aún afecta al órgano judicial.



El procurador, que fue entrevistado en el programa televiso El pueblo es noticia, dijo que la falta de independencia del órgano judicial, la corrupción, la retardación de justicia y la falta de acceso a la justicia son los cuatro graves problemas que no se han podido solucionar en estos seis años de las autoridades judiciales son electas por voto popular.



“Del cuoteo político del pasado se ha cambiado al cuoteo social”, manifestó Arce, al agregar que muchas veces las autoridades judiciales electas actúan por presiones sociales e, incluso, se ha visto como algunos magistrados se han dedicado a fines políticos.



Criticó la falta de transparencia en el manejo de la justicia. “Hace algunos días uno los dirigentes de los jueces salió amenazando con una renuncia colectiva y nos han dicho no queremos que nos investiguen. Y eso no puede ser la corrupción en algunos jueces es un cáncer que debe ser extirpado drásticamente”, agregó.