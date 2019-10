Piden a la ONU analizar la ola de violencia mundial

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que, como Secretario General de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) del Continente Americano, pedirá al Alto Comisionado de los DDHH que gestione ante Naciones Unidas un espacio de reflexión profunda y sincera acerca del retroceso que sufren los derechos humanos en el mundo, especialmente en cuanto al valor de la vida y a la integridad personal y colectiva.



"Estoy persuadido que los atentados de Francia son el último episodio de una escalada reciente de violencia que estamos viendo en naciones hermanas de África, Medio Oriente, Asia y ahora en Europa, en la que se evidencia un desprecio cada vez más frecuente por la vida, la integridad y los derechos más elementales que, parece no tener fin ni voluntad política para enfrentarlo desde sus raíces", dijo.



Remarcó que la institución se adhiere plenamente a la condena de la mayoría de los países y las instituciones del mundo, y en especial a la expresada por el Presidente Evo Morales, quien transmitió la solidaridad del pueblo boliviano con el gobierno y pueblo francés en estos momentos de tribulación.



Villena señaló que no se pueden ignorar los últimos sucesos de violencia generalizada, que empujaron a millones de ciudadanos sirios, afganos, somalíes a buscar refugio en Europa ante el terror de ser víctimas inocentes y desde ya víctimas de la indolencia y la discriminación de gobiernos, e incluso naciones en ese brutal éxodo.



La autoridad considera que la desigualdad, la injusticia y el discurso del odio, muchas veces disfrazado de libertad de expresión, se fortalecieron, impidiendo generar mecanismos de acercamiento entre pueblos y naciones.



" Los responsables por estos y todos los atentados terroristas deben responder por sus crímenes ante la justicia, pero en este propósito no pueden tomarse represalias contra quienes profesan creencias distintas a las nuestras y mucho menos contra quienes son también víctimas de las atrocidades que debemos condenar y erradicar", finalizó.