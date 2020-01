Todo sobre la tercera preca

Otra vez Santa Cruz de la Sierra tendrá hoy sus calles cerradas para dar paso a su majestad Pamela Justiniano, la modelo y conductora de TV, que le dará vida a la tercera precarnavalera de 2017. Se prevé que la fiesta se inicie, a las 19:00, con los grupos folclóricos, y, a las 20:00, continuará con la salida de la soberana de la fiesta grande.

¿Autos?

No habrá paso vehicular alrededor de la plaza 24 de Septiembre desde las 18:00. Así que si no te gustan las precas o simplemente no querés participar en ella, te aconsejamos que tomés tus previsiones al momento de transitar con tu auto. La Policía local se encargará de señalarte por dónde podrás conducir.

Llegá temprano

Si querés ir a ver la preca, entonces debés llegar temprano para ubicarte en un buen espacio de la vereda y así no tengás problemas en observar el recorrido. Si llegás tarde, será tu culpa y no digás que no te lo sugerimos en esta nota.

Hay normas, ¡cuidado!

No está permitido echar agua ni espuma durante la salida de los grupos folclóricos y las comparsas (hay sanciones del municipio).

Eso sí, podés aplaudir, brincar, silbar, grabar o sacar fotos con tu ‘celu’.

Bonito para mirar

Pamela Justiniano llevará un traje elaborado por artesanos de Paurito. Se usaron 20 docenas de sombreros de saó y durante un mes trabajaron 20 personas, entre costureros, bordadores y soldadores.



El vestuario rendirá un homenaje a Paurito. Llevará un faldón elaborado con sombrero ‘e saó. Ha sido bordado con piedras, lentejuelas, canutillos y strass (piedras); lleva mil plumas de avestruz. Mide 4,5 metros de alto por 4,5 m de ancho. Fue diseñado por Quito Velasco y confeccionado por Rodolfo Pinto. Lo podrás apreciar esta noche