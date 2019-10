Se estanca el diálogo entre la Alcaldía y los médicos

El conflicto entre los médicos y la Alcaldía está lejos de encontrar solución. La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, convocó para este lunes al sector de salud a una sesión del Concejo, donde se abordará el tema de salud, pero dijo que a esta cita no será invitado el Colegio Médico, que encabeza las medidas por ítems. A su vez, el Colegio Médico confirmó el paro de 72 horas a partir del martes, y no descarta denunciar a las autoridades de la comuna por las agresiones que sufrieron algunos médicos de la Villa Primero de Mayo el miércoles.

Ayer, la presidenta del órgano legislativo junto al secretario de Desarrollo Humano, Raúl Hevia, entregaron 400 contratos temporales al director del hospital del Plan Tres Mil, Efrén Gómez. Sin embargo, horas más tarde estos fueron rechazados por los galenos del nosocomio, al indicar que no garantizan estabilidad laboral. Asimismo, denunciaron que se sienten presionados por la Alcaldía y por los vecinos, que llegan en marcha a insultarlos.



“Estamos abiertos al diálogo, ya no voy a convocar al Colegio Médico, ya dos veces lo convoqué y no han asistido. Convoco al sector salud, a todos, porque no creo que un sector médico se maneje en una cúpula así”, indicó Sosa, al lanzar la convocatoria para este lunes. Sosa había llegado al hospital del Plan con un grupo de vecinos para exigir a los médicos que no paren.



Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, indicó también que están abiertos al diálogo, pero descartan como interlocutora válida a la presidenta del Concejo, a quien acusan de propiciar enfrentamientos en los hospitales. No descartaron presentar una denuncia en contra de Sosa por las agresiones que han sufrido algunos galenos.



Anzoátegui informó, además, de que han tenido acercamientos con el Colegio Médico de Bolivia para convocar a un paro a escala nacional.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Édgar Villegas, expresó su respaldo a las acciones del sector cruceño, indicando que los contratos temporales no les garantizan estabilidad laboral.



Plazo hasta el lunes

El secretario de Salud de la Alcaldía dijo que los médicos tienen hasta las primeras horas del lunes para firmar sus contratos, toda vez que en la sesión del Concejo se pondrá a consideración de los ediles la convocatoria nacional para copar los puestos vacantes.

Hevia dijo que de los 800 contratos que había entregado el municipio a los hospitales El Bajío y Villa Primero de Mayo, un 50% ya había sido firmado.



Gobernación se pronuncia

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, dijo que la Alcaldía debería atender la demanda del sector, tal como hizo la Gobernación cuando asumió la administración de los hospitales de tercer nivel.



Urenda informó de que cuando se hicieron cargo de los hospitales más grandes de Santa Cruz había 773 funcionarios con contratos temporales, a los que se les otorgó ítems para garantizarles estabilidad laboral.

“No nos gustan los paros, pero no podemos ocultar nuestra preocupación por la demanda de los médicos, que creemos que es justa” dijo Urenda al ofrecerse como mediador del conflicto