¿Google cobra por vista de robots en YouTube?

Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, da cuenta de que Google cobra a los usuarios de AdWords por aquellas visitas realizadas a videos en YouTube incluso por las visualizaciones hechas por robots y no por humanos.



Para llegar a esa conclusión, el estudio realizó un experimento en el que los autores subieron a YouTube varios videos y compraron publicidades a Google. A la vez, crearon "bots" para que estos vean los vídeos.



De acuerdo con los resultados, los "bots" visualizaron en 150 oportunidades los vídeos, mientras que la audiencia de seres humanos solo contó 25 visitas.



“El contador de YouTube no incluyó y eliminó de la visualizaciones 150 visionados hechas por robot, haciendo que el vídeo solo tuviese 25 visionados, pero AdWords cobró por 91 visionados”, publica The Guardian.



Google responde al estudio



Tras la difusión del estudio, Google respondió a estos datos: "Nos tomamos el tráfico no válido muy seriamente y hemos invertido significativamente en la tecnología y el equipo que mantiene esto fuera de nuestros sistemas".



Añadió que la "gran mayoría del tráfico no válido es filtrado de nuestros sistemas antes de que se les cobre a los anunciantes".