Venta de niños desata conflicto en Potosí

"En caso de que no lo haga (aclarar la denuncia) iniciaremos una acción legal contra este señor", advirtió ayer el Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, sobre la denuncia de "venta" de niños en la frontera con Argentina.



La autoridad regional aseveró que "esa información, se hace ver que no tuviésemos autoridad allá, que no hubiese Policía, no hubiese Migración y no es así, hay todo un conjunto de autoridades que día a día trabajan para evitar este tipo de delitos", de acuerdo a radio Fides.



La Quiaca, la ciudad jujeña que limita con Villazón, es el epicentro de lo que se presume es un sistema de trata y tráfico de personas, con fines de explotación laboral y sexual, según datos difundidos en días pasados. Se advertía la comercialización a 2.300 bolivianos.



"Tenemos el reporte que hemos recibido de la Policía y los reportes que tenemos son reducidos, estamos pidiendo informe al exdefensor del Pueblo de Potosí, él es quien da la información aparentemente, se pide que el señor aclare", agregó la autoridad.



Ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparició, explicó que se desplazará un equipo de inteligencia para indagar la existencia de posibles casos. Se coordinan acciones conjuntas con autoridades del vecino país.