Sismo en el sur de Perú deja al menos 9 muertos

Al menos nueve personas murieron, entre ellas un turista estadounidense, y 40 resultaron heridas la noche del domingo tras un sismo de 5,2 grados de magnitud en la región de Arequipa, sur de Perú, que golpeó zonas de construcciones rústicas y bloqueó vías, dificultando el acceso a los rescatistas.



El epicentro del sismo se registró a 10 km de la ciudad de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, en el turístico Valle del Colca, según el Instituto Geofísico de Perú. Al temblor le han sucedido réplicas durante la madrugada del lunes que mantienen alarmada a la población que aguarda por ayuda.



"Esta cifra puede variar, debido a que el movimiento ha ocasionado derrumbes que han destruido medio centenar de viviendas rústicas y bloqueado caminos", detalló un oficial de Defensa Civil.



Si bien los sismos en Perú son habituales por su ubicación geográfica, en este caso la profundidad fue de 8 km, muy en la superficie, lo que puede aumentar el nivel de daños en el sector del epicentro, según especialistas.



Al temblor le han sucedido dos réplicas durante la madrugada del lunes.



Ayuda de urgencia



Una de las localidades más afectadas fue el distrito de Yanque, una población de la zona rural de la región Arequipa, con viviendas hechas de adobe (bloques elaborados con barro y paja), donde hay heridos esperando ser trasladados al hospital.



"Lo que más necesitamos es la evacuación de los heridos. Los tenemos en la Plaza. Necesitamos el traslado porque estamos incomunicados vía terrestre", dijo a RPP la regidora de Yanque, Anastasia Suyco. En el sector habitan unas 1.200 personas, detalló.



"Hay personas que han sido aplastadas por la pared, aquí las construcciones son rústicas. Aquí tenemos tres de los fallecidos", agregó la autoridad, quien explicó además que el 60% de las viviendas de la zona ha colapsado.



Según explicó el director de la policía de Carreteras, Leandro Flores, son dos vías importantes de Chivay han quedado bloqueadas. "A raíz del sismo tenemos vías cerradas y están haciendo los trabajos de desbloqueo. No tenemos aún las vías liberadas", dijo a la prensa.



Preparan ayuda



El jefe de Defensa Civil, Alfredo Murgueytio, explicó que un escuadrón de su institución va hacia la zona, aunque con problemas para ingresar por el bloqueo de rutas. Preparan la llegada de ayuda aérea.



Por su parte, el alcalde de Caylloma, Rómulo Tinta, contó que en la noche del domingo "se sintió un temblor muy fuerte que ha causado estragos en todo el valle del Colca (Arequipa), no tenemos comunicación entre los pueblos aledaños, estamos pidiendo maquinaria para tener acceso, hay fallecidos".



Por su parte la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, habló de varios fallecidos, en un número aún por confirmar, aunque "hay más de 80 casas inhabitables, pero no podemos llegar al lugar y aún no tenemos el reporte oficial".