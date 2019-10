Mesa califica de positiva la reunión con Alemania por la demanda marítima

Carlos Mesa, expresidente y representante ante la comunidad internacional por la demanda marítima, explicó este lunes en Berlín la estrategia de Bolivia en el contencioso con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para evitar "susceptibilidades" y prejuicios".



Mesa se entrevistó, en la primera etapa de su gira europea, con representantes del Gobierno alemán y de los principales partidos políticos en el Bundestag (cámara de Diputados).



A su juicio, la primera sesión de contactos ha sido positiva porque sus interlocutores alemanes "han entendido el planteamiento boliviano" y se han "desvanecido los prejuicios" con respecto a las pretensiones de Bolivia, ya que su "base fundamental" es no tocar los acuerdos internacionales.



No respetar tratados levantaría recelos en otros países por suponer un precedente, indicó el expresidente.



Mesa recalcó que ésta es "una ocasión esencialmente distinta" porque, ante la negativa de Chile de resolver el conflicto mediante una negociación bilateral, Bolivia ha decidido recurrir a la justicia internacional.



Explicar estrategia



El objetivo de esta iniciativa, que le llevará también a Madrid, es explicar la estrategia boliviana antes de que los dos países comparezcan en mayo ante el tribunal de La Haya, explicó Mesa en una entrevista con la agencia de noticias Efe.



Esa estrategia, destacó, no pone en cuestión los tratados internacionales, sino que trata de sentar de nuevo en la mesa de negociación a Chile para encontrar una solución dialogada a la salida soberana de Bolivia al mar.



"Mi tarea no es buscar adhesiones, en absoluto, sino tratar de explicar a los países más relevante de la Unión Europea el fundamento jurídico" de la propuesta boliviana, afirmó el expresidente.



Descartan modificar el tratado de 1904



El Gobierno de Evo Morales no trata de cambiar el tratado firmado entre Bolivia y Chile en 1904, sino de demostrar que Santiago estuvo dispuesto en siete ocasiones a lo largo del siglo XX, bien por iniciativa propia o en respuesta a un pedido de La Paz, a negociar la demanda marítima boliviana.



Bolivia recurrió a La Haya



Por ese motivo Bolivia recurrió en 2013 a la CIJ, para obligar a Chile a negociar de buena fe y en firme su demanda de una restitución del acceso al mar que perdió en la guerra librada en 1879.



Bolivia no exige que se le restituya el territorio que perdió en este conflicto armado, argumentó Mesa, sino "negociar" con Chile "sin tocar" el acuerdo de 1904.



Ahora, ante la CIJ, "Chile tiene la obligación de dar explicaciones" y Bolivia tiene la "posibilidad de explicar el problema".



Chile demandó la competencia de La Haya



A raíz de la demanda boliviana, Chile presentó ante la CIJ una demanda de incompetencia, alegando que este tribunal no tenía atribuciones para dirimir este contencioso.



Presentación de alegatos



La CIJ convocó a Chile a presentar sus alegatos orales los días 4 y 7 de mayo y a Bolivia, los días 6 y 8 de ese mismo mes, y Mesa estima que este tribunal podría fallar sobre su competencia en este caso en el segundo semestre de 2015.



Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio en la Guerra del Pacífico, librada a finales del siglo XIX.



Chile ha rechazado el reclamo boliviano alegando que los límites quedaron zanjados en un tratado firmado en 1904, 25 años después de la llamada Guerra del Pacífico, y solicitó hace unos meses la incompetencia de la Corte para tramitar la demanda.







