La demanda marítima boliviana paso a paso

Este jueves 24 de septiembre, Bolivia y Chile esperan el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre un tema crucial: la demanda marítima boliviana.



El conflicto del mar se incrustó en la identidad boliviana el año 1904 con la firma de un “Tratado de Paz y Amistad” posterior a la Guerra del Pacífico que libraron Bolivia y Chile entre 1879 y 1883.



Con el Tratado, Bolivia firmó su mediterraneidad y desde entonces, entre idas y vueltas, Bolivia ha expresado su deseo de una salida soberana al Pacífico, sin ningún fruto.



No obstante el año 1992, Perú, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, concedió a Bolivia una salida al mar a través del puerto de Ilo, que hasta ahora no ha sido utilizado.



Tras varios años de distanciamiento, los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, en 2006, establecieron una agenda bilateral en la que, entre otros puntos, se determinaba abordar el tema marítimo de una manera constructiva, pero no se logró avanzar. Bolivia y Chile rompieron las relaciones diplomáticas por primera vez en 1962 y, de manera definitva hasta el momento, en 1978.



Lo demás es historia reciente: en 2013 Bolivia presentó la demanda marítima contra Chile en la CIJ para que se negocie una salida soberana al Pacífico.



En represalia, Chile presentó ante la Corte un recurso para impugnar su competencia. La posición chilena es que la entidad internacional no debe realizar el juicio dado que los límites que ambos países fijaron en el Tratado de Paz de 1904 es previo a la jurisdicción de la Corte (cuya vigencia es de 1948 en adelante).



Por su parte, Bolivia asegura que la CIJ es competente en virtud del llamado “Pacto de Bogotá” - que creó la Corte en 1948 - y cuya legitimidad ambos países reconocen.



Los alegatos orales se realizaron en mayo de este año y hoy, jueves 24 de septiembre de 2015, la Corte emitirá un fallo y anunciará si es o no competente para llevar adelante el juicio al que aspira Bolivia.