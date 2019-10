Prince Royce, J Balvin y Piso 21 calentarán la noche cruceña

Promete ser el festival musical más caliente del año. Y solo hay que ver los nombres que están en el cartel de San Juan Fire Fest para darse cuenta de que puede convertirse en una velada de 39 grados centígrados.



Mañana, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, actuarán Prince Royce, J Balvin, la agrupación Piso 21, el grupo local Oxígeno y el cantante Gary Suárez.



Prince Royce regresa a Santa Cruz convertido en una estrella internacional. En mayo de 2013, cuando actuó por primera vez en nuestra capital, ya llevaba el apodo de ‘príncipe de la bachata’ y era un ídolo latino con varios premios en las manos, pero aún no había actuado en la gala del Miss Universo ni había compartido estudio de grabación con Snoop Dogg, Jennifer Lopez o Pitbull, entre otros astros mundiales.



EN ESCENARIO

En esta oportunidad, el neoyorquino de origen dominicano, Prince Royce trae un show mucho más elaborado en el que no faltarán sus éxitos Stand by me, Incondicional, Darte un beso y sus más recientes lanzamientos, como My Angel, Stuck on a feeling y Back it up.

Estos últimos, incluidos en su nuevo disco titulado Double vision, que saldrá a la venta el 24 de julio. Además, el músico prepara una gira junto a la ídola pop Ariana Grande, que se extenderá hasta octubre.



Por su parte, el colombiano J Balvin volverá a actuar en un escenario cruceño después de que amenizara un garaje de una agrupación carnavalera en 2013. El reguetonero también regresa con nuevas escarapelas en el pecho, entre ellas la de haber salido de gira por EEUU y Canadá junto con Enrique Iglesias y Pitbull. Convertido en una especie de líder de la nueva generación de estrellas de la música urbana latina, ha colaborado con ‘gigantes’ como Maroon 5 y Ariana Grande. Interpretará sus éxitos Ay Vamos, 6 AM, Tranquilo, Imaginándote, Yo te lo dije, Sola y Sin compromiso.



Los que vienen a conquistar público son los integrantes de la agrupación Piso 21 con canciones como Suele suceder y Quítate la pena. El grupo colombiano trae bajo el brazo su segunda producción discográfica que está cargada de bachata, reguetón y pop.



Antes de la presentación de los artistas internacionales estará el dúo Oxígeno para interpretar temas como Quiero y Eterno con el tiempo y los clásicos Sanarme de ti y Me haces tanto bien.

Asimismo, el cantante cruceño Gary Suárez presentará sus baladas pop para el deleite del público