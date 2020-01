La Guardia y Porongo dejan de lado la inspección del río

Los técnicos de las alcaldías de La Guardia y de Porongo cuestionaron y abandonaron ayer la inspección de la cuenca del río Piraí, en el inicio de la identificación de daños con el objetivo de declarar pausas ecológicas zonificadas, como se planteó la semana pasada, durante la reunión con el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi).



“Son dos horas ya que hemos perdido. La inspección no tiene un norte, un horizonte, unos lineamientos definidos del levantamiento de datos que se debe realizar”, señaló una de las responsables de Medio Ambiente que colabora con el alcalde Jorge Morales, poco antes de anunciar la retirada de La Guardia de la verificación conjunta con Searpi, sobre el lecho del Piraí.



“La idea era esa: hacer una evaluación conjunta y ver las zonas más afectadas para implementar las pausas ecológicas. Pero creemos que podemos hacer un plan para hacer una inspección que tome en cuenta estas cosas”, señaló su par de Porongo, con lo que se evidenció diferencias entre las autoridades llamadas a dar respuestas para proteger el río.



Por su parte, Jorge Campos, responsable de esta cuenca del Searpi, extrañado, señaló que no entendía por qué La Guardia y Porongo tomaron esa determinación, pero que sucedió justo cuando la comitiva que hacía la verificación acordada se disponía a visitar el cruce entre ambos municipios en el kilómetro 12, el sitio que mejor refleja el desastre por explotación ilegal de áridos, basurales y asentamientos ilegales.



Un diagnóstico ambiental del Searpi, de este año, identifica 343 casos de delitos ambientales contra el río y sugiere considerar la pausa ecológica.

El incidente de ayer se suma a algunos entredichos entre el director del Searpi, Luis Aguilera, y el alcalde de La Guardia, Jorge Morales, respecto a las responsabilidades que comparten respecto a la cuenca.



Dragueros en la inspección

En la verificación in situ, iniciada ayer, se movilizaron cuatro comitivas con personal del Searpi, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación y de las alcaldías de El Torno, La Guardia, Porongo y Santa Cruz y representantes de la Cámara de Productores de Áridos de Santa Cruz (Cadepracruz). Carlos Chalup, comunicador de los dragueros, distribuyó un comunicado que culpa por los daños a las alcaldías y sostiene que la prueba es que no hay sanciones contra nadie por la explotación ilegal