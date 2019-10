Evo valora respaldo pese al reclamo de Chile a Perú

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha valorado este viernes el respaldo peruano por encima de las protestas que el Gobierno de Chile expresó contra ese país tras la declaración conjunta de Morales y el mandatario peruano, Ollanta Humala, sobre la solidaridad hacia la demanda marítima boliviana.



"Algunas autoridades (chilenas) protestan en este momento contra el Perú. Sin embargo, hay un profundo sentimiento, no solo de las autoridades sudamericanas o latinoamericanas sino también en todo el mundo", señaló el mandatario en la inauguración del Gabinete ampliado.

El mandatario instó a sus colaboradores a buscar más estrategias para reforzar la campaña internacional que busca un acceso soberano del país al océano Pacífico y garantizó estabilidad para continuar con el reclamo presentado contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Como podemos seguir reforzando esta gran campaña para que Bolivia pueda volver al mar con soberanía (...) El compañero Álvaro (García Linera) me estaba comentando, ha viajado hasta Grecia y vio carteles que decían "Mar para Bolivia". Donde llegamos el pueblo grita Mar para Bolivia", recordó Morales.



Señaló que periodistas deportivos que están en Chile en la cobertura de la Copa América fueron a la playa y escribieron la frase de reivindicación y no fueron cuestionados por la población del vecino país. Afirmó que las gestiones continuarán para hacer sentir el reclamo.



Perú ratifica su neutralidad



La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana María Sánchez, habló sobre el impasse diplomático con Chile, generado por el respaldo a la causa nacional y aseguró que su país mantiene una posición neutral al respecto.



"Nosotros mantenemos una línea de neutralidad respecto a la controversia que tienen ellos y al tema de la salida al mar, que es un tema bilateral (...) Nosotros tenemos una relación importante. Tenemos que recuperar este tiempo que la relación estuvo un tanto resentida", señaló.



Dijo que el Gobierno peruano "recibirá (a Bachelet) con los brazos abiertos. Queremos que se sienta cómoda. El presidente Humala espera que ella pueda participar muy activamente y que se sienta en un buen ambiente" y defendió la postura frente a las críticas del expresidente Sebastián Piñera.