Esto es guerra: Emir cumple el reto más difícil de su vida

Emir Alejandro, el competidor de la melena rizada de Esto es guerra (PAT), cumplió el reto "más difícil" de su vida. Este miércoles, la producción le cortó el cabello para que su equipo ganara cinco puntos. "Probaron el compromiso que tengo con las Cobras y me dolió muchísimo, porque me costó hacerlo crecer", contó.

El míster Bolivia Internacional 2014, de 25 años, no se hacía un cambio de look desde hace más de un año y planeaba esperar otro más para recortárselo. Su look actual es moderno, más corto y rapado a los lados, como se usa en la actualidad.

Los puntos que ganó al cumplir este desafío eran necesarios debido a que no está compitiendo por una lesión en la columna, cumpliendo 10 días de baja médica.