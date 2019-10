Canciller le recuerda a Chile que La Haya le dio la razón a Bolivia

El canciller del Estado, David Choquehuanca, respondió a las últimas afirmaciones de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que reprochó que se planteen "demandas artificiales" que no respetan tratados. La autoridad boliviana recordó que la Corte Internacional de Justicia se declaró competente en un juicio planteado por el país, lo que demuestra que Bolivia se enmarca en lo que establece el derecho internacional.



"Los organismos internacionales cuando una demanda es artificial no aceptan. Tenemos que cumplir ciertos requisitos, hay normas, hay procesos para que estas demandas sean admitidas. Cuando hemos llevado la demanda ante Chile la Corte se ha declarado competente", dijo Choquehuanca este miércoles en entrevista con la cadena CNN.



El jefe de la diplomacia boliviana agregó que Bolivia "respeta a los organismos internacionales" y por eso ha apelado a ellos para resolver de manera pacífica sus conflictos. "Si vamos a llevar a estas instancias siempre será cumpliendo los procedimientos establecidos", enfatizó.



La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, este miércoles, reclamó en un foro jurídico que se realizó en Washington, Estados Unidos el "estricto respeto por los tratados" y pidió no dar "mal uso" a los mecanismos establecidos por el derecho internacional.



"El abuso de los tribunales internacionales por demandas artificiales pueden contribuir a la erosión de la existencia de estos mecanismos", dijo la mandataria.



Sobre el tema del Silala, el canciller Choquehuanca señaló que el tema está en manos de un grupo de expertos que aconsejarán que pasos dará Bolivia como Estado para defender sus recursos naturales.