Achacollo dice que 8 grupos decidían todo en ex-Fondioc

Las ocho organizaciones que conformaban el ex-Fondo Indígena entregaron una resolución a Nemesia Achacollo apenas fue posesionada en el cargo de ministra de Desarrollo Rural en enero de 2010 y en la que le hacían constar que ella no definía nada en los proyectos que aprobaba esa directiva y que ellos decidían todo, de acuerdo con la declaración del abogado de la exministra, Édgar Soliz.



“Los reglamentos que han sacado desde el directorio, que eran las ocho organizaciones más cuatro ministerios, eran claros, ella no tenía mayoría, vamos a demostrar a través de esos documentos que las organizaciones decidían el manejo como ellos querían”, refirió el profesional antes de la declaración de su cliente.



Después de la declaración de Achacollo ante la comisión de fiscales, el abogado dijo que esa resolución fue entregada a la Fiscalía y que la misma debía ser valorada y por eso la comparecencia de Achacollo fue declarada en un inusual cuarto intermedio ayer y se reanudará hoy a las 14.30 horas.



La Fiscalía jamás, en este último tiempo, había tomado una decisión de esta naturaleza, muchas veces los declarantes se quedaban hasta las 04.00 y se definía su situación jurídica; ayer el abogado dijo que el fiscal Anghelo Saravia pidió este compás para examinar todas las pruebas que presentaron.



Nemesia Achacollo concurrió a las 16.50 a la Fiscalía y declaró que presentaría los descargos que siempre le pidieron, “Estoy acá presente, quiero comunicar que he sido citada por eso estoy acá, Némesia Achacollo no se ha escapado, Nemesia estaba a la espera de la convocatoria de la justicia por tanto estoy aquí presente”, dijo desafiante antes de ingresar a su comparecencia.



A las 21:30 salió acompañada de sus dos abogados y evitó toda declaración a la prensa; su abogado informó que la Fiscalía le entregó 40 preguntas de las cuales respondió 15 y dejaron pendiente las 25 restantes porque la Fiscalía debía revisar esa documentación presentada.



El fiscal Saravia refirió que no se trata de una suspensión, sino de un cuarto intermedio. Dijo que el caso Fondo Indígena es demasiado complejo, que tiene más de 100 carpetas, y la revisión de estos cuerpos tomó demasiado tiempo.



“La comisión de fiscales tiene un sinfín de preguntas, más aún que la señora Achacollo ha decidido declarar; en consecuencia hay la posibilidad de presentación de prueba”, dijo como justificativo Saravia al dejar sus oficinas. Achacollo abandonó la Fiscalía en un vehículo particular



Opositores dicen que exministra tiene culpa

La senadora Patricia Gómez, del opositor Partido Demócrata Cristiano, dijo que la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo debe estar consciente de que por acción o por omisión puede ser responsable en el irregular manejo del Fondo Indígena.



Anteriormente, el también senador opositor Óscar Ortiz (UD) solicitó la incorporación de Achacollo en el caso del Fondo Indígena.



La Contraloría General del Estado y la interventora identificaron un daño económico de más de Bs 200 millones en el Fondo Indígena, por proyectos ‘fantasmas’ e inconclusos. Pasaron más de 10 meses para que la Fiscalía convoque a declarar a la exautoridad.



Gómez sostuvo que Achacollo está ‘obligada’ a declarar porque fue la máxima autoridad en el directorio, por lo tanto, conocía de todos los manejos que se realizaban en esa entidad que fue creada para financiar proyectos productivos de los pueblos y naciones indígenas.



“Todo aquello que obvie, se calle o no contemple en el informe, (la exministra) tiene que saber que constituye un delito, porque la omisión también es un delito que lleva a la complicidad que también es un delito”, sostuvo Gómez.