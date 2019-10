‘Gringo’ Gonzales no cree que Quintana haya amedrentado a la prensa

El periodista y actualmente presidente del Senado, José Alberto Gonzales, al referirse a las acusaciones y calificaciones que hiciera el ministro Juan Ramón Quintana en contra de cuatro medios de comunicación, a quienes tildó de formar un "cartel de la mentira", dijo que no ve ningún intento de amedrentamiento o advertencia.



"La prensa sabe cómo hacer una denuncia, cuando uno tiene las pruebas va adelante con la denuncia. Así que bueno, simplemente eso. No he visto sinceramente ningún intento de amedrentamiento o de advertencia, pelea o agresión. No vemos nada", dijo Gonzales, quien en el pasado ejerció el periodismo.



El ministro Quintana calificó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete, El Deber y Erbol de formar "un cartel de la mentira", usando un término que identifica a una organización criminal. Aparte de esos medios, mencionó a los periodistas Amalia Pando y Andrés Gómez, que tienen programas en las radios Líder y Compañera, respectivamente.

A esos medios los acusó de gestar un "golpe mediático y político" de desestabilización contra la administración del presidente Evo Morales. Sus acusaciones se producen en respuesta a la cobertura sobre la relación que tuvo el mandatario con Gabriela Zapata y la supuesta existencia de un hijo, cuya existencia no pudo ser comprobada por una jueza de familia.



Zapata fue imputada por el Ministerio Público por ocho presuntos delitos, entre los que destacan enriquecimiento ilícito, uso de instrumento falsificado y otros.



Durante casi cuatro horas, Quintana centró sus ataques contra los medios de comunicación y de una supuesta relación "incestuosa" con la oposición, pidió que los asambleístas investiguen a los medios de comunicación que pertenecen a la Iglesia católica, como Erbol y ANF.



Gonzales dijo que cualquier persona que realice denuncias y que involucre a familias, personas o grupos debe tener todas las pruebas para hacerlas públicas, por un tema de responsabilidad básica con las otras personas.



Los presidentes de ambas cámaras fueron consultados sobre si acogerán la petición del ministro Quintana, que pidió que se investigue a los medios de la Iglesia católica. Al respecto la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, expresó que el pueblo dará su opinión respecto al papel de los medios de comunicación.



El titular de la Presidencia había sido convocado a la Asamblea Legislativa para ser interpelado por la diputada opositora Norma Piérola, pero tras responder las 13 preguntas en 20 minutos, utilizó tres horas y media más para reflejar -según su versión- un complot armado por los medios opositores bajo la supuesta guía del "imperio estadounidense".