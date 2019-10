Helen Álvarez Virreira: “Quieren volver a matar a mi hija y no lo voy a permitir”

Vive días difíciles y su fortaleza le impide que sus lágrimas caigan cada vez que hablé de Andrea, su hija fallecida hace una semana.



¿A cinco días de haber despedido a Andrea, cómo ve el avance del caso?

Para mí el certificado de defunción lo dice todo. Lo llevo aquí en mi cartera porque quiero decirles cómo murió mi hija o decirles cómo sucedió el hecho que derivó en la muerte de mi hija. Yo espero que mi hija no haya sentido dolor, porque todas las heridas que detalla solo el certificado de defunción, de solo leer y pensar que en ese momento haya tenido un poquito de conciencia, me mata. Para mí todo esto está claro, esto es un feminicidio.



¿Cómo percibe las declaraciones de la familia Kuschner e incluso de William?

Yo me he preparado desde el momento en que hice la denuncia contra William Kuschner Dávalos. Sé que una de las primeras acciones de una estrategia para encubrir a un feminicida es el desprestigio de la víctima, y eso quiero pedirle a la gente, que no permita que nos distraigan cuando se trata de las mujeres asesinadas, y en este caso es mi hija.



Ahora resulta que quieren hacer ver a Andrea como responsable de su muerte; esto lo vi tantas veces, mi hija está muerta.



No se trata de condenar a la persona muerta, me la quieren volver a matar, y yo no lo voy a permitir. Esto es una estrategia para desviar la atención, es una estrategia de desprestigio, quieren crear una imagen de mujer posesiva.



William dijo que no sintió nada al momento de la tragedia ¿Qué opina?

Después de haberlo escuchado en la audiencia y que se dirija a mí como querida Helen, la imagen que tengo de él es de un hombre frío, calculador, cruel, insensible, porque mínimamente si no hubiera sentido y le hubiera dolido verla así a mi hija, por qué intentó huir, por qué lo tuvieron que agarrar.



Otra pregunta, si estoy con una pareja y por más de que me hubiera peleado o terminado y veo a la persona que he amado y la veo así, mínimamente la acompaño a la clínica, hubiera estado cerca de mi hija.



El mostró una insensibilidad que solo muestra grados de crueldad. No creo nada de lo que dijo.



El día del entierro se puso los zapatos que no le gustaban a Andrea, pero son los más cómodos para este trayecto ¿Cuándo terminará todo?

Cuando haya sentencia, cuando logre justicia para mi hija, cuando logre justicia para mi nieta, cuando logre justicia para mí.



¿Conoció a William Kuschner Dávalos?

No, porque a nuestras mamás no les decimos todo. Cuando mi hija entró a trabajar a Dentaria por una convocatoria, ella entró como recepcionista.



Un día viene y me dice que William le había llamado para ascenderla a otro cargo, que era de asesora de ventas; al decirle que la iban a ascender le habló de las comisiones y mi hija, luchadora y que no se deja meter los dedos en la boca, le dijo a William que él no le había cumplido a otra funcionaria y que hable con ella cuando llegue a las metas.



El otro le dijo que estaba dudando de su palabra, y aun así un día llegó contenta y me dijo que la ascendió de cargo. Al día siguiente me dice: ‘el Wil’ me dijo que no me estrese, que ya tiene asesora.



Yo le respondí, qué le pasa y le repetí: ‘Andrea tu jefe es tu jefe, tu jefe nunca será tu amigo y algo más, está enojado porque lo pusiste en evidencia de cómo manipula.



Ese fue el reto que se puso (William), doblegarla, y esa fue mi primera impresión de él, y mi hija entró a ese juego de la manipulación entre lo laboral, la amistad y luego el amor. Él comenzó con ese abuso y esa manipulación.



¿Andrea le hablaba de su relación con William?

El sábado (15 de agosto) me dijo que quería hablar. Fue a mi casa y Andrea estaba muy triste. Me contó que tuvieron un problema laboral, que ella le pedía a William que resuelva una injusticia y él le dijo que si el lío es plata le iba a dar.



Luego de esa discusión, la relación terminó. En este caso, primero hubo la manipulación laboral y luego con lo sentimental. Por ella no renunciar al amor le costó su vida. Hubo un feminicidio.



¿Cree que Andrea acosó a William?

Esta es una campaña de desprestigio. Quisiera saber quién no quiso salvar una relación, y por eso nos van a matar. El contexto del lío es laboral, porque ella le dijo cómo vamos a terminar la relación si el problema es laboral, resolvamos esto.



Ahora, dentro de esta campaña quieren mostrar a un príncipe azul que es perseguido por una bruja borracha.



Su meta es desprestigiar, pero cómo se explica un ascenso en su trabajo, cómo se explica que si fuera acosadora le hubiera dado otras responsabilidades, cómo se explica que William, con su plata, haya comprado pasajes para ir a México, eso haces con una acosadora. No le creo nada de lo que dijo