Somos U presenta su propuesta para los próximos cuatro años

Entrevista



Alfredo Jaldín Farel - Candidato a rector de la UAGRM



Lleva 30 años en la docencia y fue elegido rector en la gestión 2005-2008. Es candidato por la agrupación Somos U, para las próximas elecciones de la UAGRM.





¿Cuál es el estado actual de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno?





Existe una crisis económica universitaria en el gasto corriente y el inadecuado manejo de los recursos, pese a que los últimos cuatro años ingresaron Bs 800 millones solo por concepto de IDH.



De igual forma, el gasto en las planillas de sueldo se ha triplicado en los últimos tres años, con una planta burocrática administrativa que no tiene una función conocida, pues el número de funcionarios se incrementó de 1.104 a 2.400.



Por otro lado las inversiones del IDH han sido los más elevados de toda la historia universitaria, con un ingreso de Bs 800 millones destinados a infraestructuras, como estacionamientos, coliseo y canchas sintéticas.



Se ha descuidado a la institución, puesto que no cuenta con: bibliotecas, laboratorios ni centro de cómputos. También la calidad académica ha tenido un déficit para la acreditación de carreras al Mercosur y capacitación de los estudiantes para ir a trabajar fuera del país.



¿Cuál es su propuesta para los docentes?



Una de nuestras propuestas es la creación de un Centro Tecnológico de Capacitación permanente a los docentes para que accedan a maestrías y doctorados, financiados por la Uagrm y eliminar la carga horario cero.



¿Cuáles son sus propuestas?



Una de las principales propuestas es la acreditación y re acreditación de todas las carreras para mantener los niveles de calidad, la titulación universitaria hasta el nivel de maestría con bajo costos, implementación de mini empresas universitarias para la inserción laboral, entre otros.



También Somos U propone tomar líneas de acción como la: despolitización de las becas IDH y Convocar al II Congreso Universitario Docente Estudiantil.



Además de hacer realidad la titulación intermedia, que ya es un hecho y no una propuesta y la más importante es rediseñar la malla curricular en jornadas académicas donde participen estudiantes – docentes.



¿Cuál es su posición frente a la guerra sucia en las redes sociales?



Es un signo de debilidad y no vamos a responder a la postura que toman algunos candidatos que se encuentran desesperados, porque “Somos U” crece cada día.



Se está distorsionando la verdad en las redes sociales especialmente por Facebook y Twitter con fuertes cantidades de dinero para ensuciar mi imagen.



¿Cuáles serían sus principales acciones como máxima autoridad de esta casa de estudios superiores?



Cambiar la imagen de la UAGRM, actualmente estamos ocupando el 8vo lugar a nivel Nacional, ya no somos la referencia como universidad, a nivel Latinoamérica de 600 universidades estamos ocupando el puesto 400.



Somos U busca la reconducción de la universidad en lo académico, lo administrativo y en su rol protagónico en el quehacer de la región.



¿Cuáles son los colores distintivos de la agrupación Somos U?



El color de la agrupación es verde lechuga un verde de esperanza de vida, es un cambio para mejorar el futuro de la universidad.



Y las siglas somos U significa que todos, estudiantes, docentes y administrativos somos la universidad, el pueblo de Santa Cruz y a nivel Nacional todos formamos la comunidad universitaria.