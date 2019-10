Denuncian falta de pago de beneficios a obreros del aeropuerto Chimoré

Una treintena de trabajadores, que construyeron la plataforma del aeropuerto internacional Chimoré, denunciaron que el Consorcio Constructor Chimoré les debe dos años de beneficios sociales. El grupo ha instalado una vigilia en el campamento de la constructora exigiendo la cancelación.



Romer Blass, dirigente de los afectados, informó a EL DEBER que la vigilia no permitirá que retiren ningún equipo del campamento mientras las autoridades de la constructora cancelen los beneficios sociales a los trabajadores, no descartan radicalizar las medidas si sus demandas no son atendidas.



“Nos deben aguinaldos y finiquitos; la semana pasada les hemos dado un plazo para que atiendan nuestras demandas, el plazo se cumple hoy. Vamos a acudir al alcalde de Chimoré, Silveriano Lara, y a las federaciones del trópico para que nuestra demanda tome fuerza”, advirtió Blass.



El aeropuerto Chimoré fue inaugurado el sábado 17 de octubre por el presidente Evo Morales. La obra tiene un costo de 34,5 millones de dólares y es una de las terminales aéreas más modernas del país.