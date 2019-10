Piden frenar la expulsión de inmigrantes a Clinton

Con pancartas y retratos de indocumentados, una protesta de un centenar de inmigrantes puso sobre la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, toda la presión para frenar las deportaciones de familias después de las "promesas incumplidas" del presidente, Barack Obama.



Inmigrantes y activistas de todo EE.UU., desde Nueva Jersey hasta Illinois, salieron este lunes a las calles de Filadelfia (Pensilvania) para insertar el debate migratorio en los temas de la Convención Nacional Demócrata que comenzó hoy para designar de manera oficial a Clinton como candidata presidencial.



"No vamos a aceptar promesas, queremos acción ahora, no vamos a esperar hasta las elecciones en noviembre. Pedimos a Clinton que use la plataforma que tiene para empujar y hacer que Obama pare las deportaciones", comentó Miguel Andrade, uno de los organizadores de la protesta.



Armados con pancartas naranjas en forma de mariposa, los manifestantes avanzaron entre las calles de Filadelfia para pedir a Clinton que dé un paso al frente y exija el fin de las deportaciones a Obama, ya que se considera que éste ha expulsado a más indocumentados que ningún otro presidente de EE.UU.



El "deportador en jefe" -como le definió en 2014 la presiden

ta de la mayor organización hispana del país, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Janet Murguía- ha expulsado de EE.UU. a más de 2,5 millones de personas desde que llegó al poder en 2009, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



El mandatario proclamó a finales de 2014 unas medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados, pero los republicanos lo bloquearon por la vía judicial y ahora Obama se ha quedado con un legado mínimo en inmigración.



La realidad de los indocumentados de EE.UU. tiene muchos puntos y uno de ellos es la vida de los trabajadores agrícolas de Nueva Jersey, que están expuestos a productos químicos y al calor durante horas y cobran dependiendo de las cajas de fruta que recolectan, indicó a EFE la mexicana Katia Ramírez.



Bajo un calor abrasador, la manifestación de Filadelfia destacó por su diversidad, con hispanos, afroamericanos y hasta asiáticos que trataban de leer desde una hoja unos cánticos en español.



De igual manera los protestantes aseguraron no apoyar al magnate Donald Trump, ya que no quieren oír hablar del muro que quiere construir entre México y EE.UU. y tampoco de su propuesta de deportación masiva.



Trump usó la convención republicana que se celebró la semana pasada en Cleveland (Ohio) para relanzar su mensaje contra la inmigración y hoy los demócratas, en su primer día de la convención, tratarán de captar a la comunidad inmigrante con el discurso de la mexicana Astrid Silva, una famosa indocumentada de Nevada.



En esta convención, los demócratas se enfrentan al desafío de volver a entusiasmar a los 28,5 millones de hispanos con derecho a votar y que podrían jugar un papel crucial en los comicios, como ya hicieron en 2012 cuando su participación fue uno de los factores que permitió a Obama salir reelegido presidente.