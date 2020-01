Uruguaya crea sensores para rastrear a las vacas

Victoria Alonsopérez, una joven uruguaya de 28 años, tiene un plan entre manos: rastrear en tiempo real el paradero del mayor número posible de vacas en América Latina con unos sensores que ha desarrollado y que buscan evitar problemas comunes en la región como el robo de ganado.



Ganadora del premio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la "startup" (empresa emergente) más innovadora de Latinoamérica en 2014 y del Premio al Mejor Joven Inventor por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en el 2013, Alonsopérez es la cofundadora de IEETECH.



La empresa, que empezó su andadura hace ahora tres años y se ha asentado en Brasil, ha desarrollado Chipsafer, unos collares y pendientes con sensores que llevan los bovinos y permiten rastrear el ganado de forma autónoma, remota y en tiempo real.



Ese hardware está conectado a una plataforma web y genera información y alertas que el ganadero puede comprobar a través de su ordenador o su teléfono móvil.



La joven ingeniera uruguaya espera que los sensores, que por el momento están en periodo de prueba y se han instalado en unos diez animales, debuten en el mercado a finales de este año para que cualquier productor que lo desee pueda tener el servicio.



"Estamos con pocos productores que tienen muchas cabezas de ganado pero son poquitos y nuestra visión a futuro es estar en todo el continente", explicó en entrevista con EFE Alonsopérez, que participó la semana pasada en una reunión sobre innovación y emprendimiento organizada por el BID en la Universidad de Stanford (California, EEUU).



La joven emprendedora, seleccionada también por la revista Technology Review en español del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como uno de los 10 mejores innovadores de menos de 35 años de la región, aspira a ayudar a los ganaderos a mejorar la producción sin generar un impacto en el ambiente.



"Chipsafer permite saber si el ganado se está criando en lugares que no estén amenazados", explicó Alonsopérez, quien recordó que en Brasil muchos productores se están instalando en la región del Amazonas para criar su ganado y contribuyendo a la deforestación.



Alonsopérez explicó que los dispositivos de localización permiten también a los granjeros saber si un animal tiene fiebre, lo que persigue no sólo reducir la mortalidad animal, si no contribuir a la detección temprana de posibles brotes epidémicos.



Uruguay, un país con tres millones de personas y doce millones de vacas, atravesó una gran crisis en 2001 a raíz de un foco infeccioso de fiebre aftosa que provocó pérdidas de más de 500 millones de dólares en el país.



Chipsafer también detecta otras anomalías como el movimiento excesivo del animal o si éste ha salido de los límites de la finca o perdido el collar con los sensores, lo que hace que el sistema envíe una alerta al propietario del animal, y aspira a reducir el robo de cabezas de ganado.



"Las ventajas de estos sensores es que permiten saber en todo momento cuántos animales tiene el productor. El robo de ganado es un problema gigante en Latinoamérica", subrayó la ingeniera uruguaya.



A diferencia de otros dispositivos, los sensores de Chipsafer se recargan con la energía solar, lo que, según explicó Alonsopérez, resulta importante en países como Uruguay o Brasil, donde el ganado suele estar disperso en grandes superficies.



La joven uruguaya, que desde pequeña quería ser ingeniera espacial, utiliza satélites para rastrear a los bovinos.



Su empresa, que ha empezado conversaciones con varios Gobiernos de la región para ver si conceden subvenciones a los agricultores, espera ofrecer los dispositivos gratis a los granjeros y cobrar una pequeña cantidad anual por el uso de los sensores.



Alonsopérez cree que el verdadero negocio de su compañía estará en las estadísticas e información que recopilen mediante los dispositivos instalados en los animales.



"Nuestro modelo de negocio está en los datos. Podemos facilitar estadísticas sobre producción en el año, cuántas enfermedades hubo, cómo prevenir enfermedades. Tenemos un gran valor y es la información que estamos generando", concluyó.