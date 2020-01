El Ensamble Moxos vuelve a Europa tras nuevas rutas

El Ensamble Moxos, agrupación que se ha convertido en embajadora de la música barroca misional en diversas oportunidades, se alista para viajar nuevamente al viejo continente en una gira de tres semanas, que se iniciará el 21 de septiembre y que incluirá la participación del conjunto beniano, dirigido por Raquel Maldonado, en La Réole (Francia).



Antes de subirse al avión, el ensamble se presentará en Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que no actúa desde hace tres años. El martes 20 de septiembre tiene previsto un concierto en la Aecid (Arenales # 583), a las 20:00, con el que pretenden unirse a la celebración del aniversario de la gesta libertaria de la tierra cruceña. La entrada costará Bs 50.



Recorrido



“Pedimos a nuestros muchos amigos cruceños que nos arropen con su asistencia y nos colaboren en la difusión del concierto, porque no es una ciudad que frecuentamos. Y no es por falta de ganas. Será la séptima vez que cruzaremos el charco desde 2003 y actuaremos también en el Principado de Andorra, que se convertirá en el vigesimoprimer país en el que suena el Ensamble Moxos”, señaló Antonio Puerta, director del Instituto Superior de Música de San Ignacio de Moxos y productor del ensamble.



Como parte de una labor conjunta de apoyo al turismo con municipios españoles de la zona, los artistas moxeños promocionarán varios destinos del Camino Ignaciano, una ruta creada hace pocos años, que emula en la distancia al célebre Camino de Santiago. Se trata de un recorrido espiritual que siguió el fundador de la Compañía de Jesús desde su casa natal en Loyola hasta Manresa, cuando después de ser herido en una batalla en Pamplona, se concretó su transformación religiosa mientras convalecía.



“Se está tratando de promocionar turísticamente esa ruta, algo en lo que están implicadas las autoridades políticas de todos los lugares y también los jesuitas. Nosotros vamos a actuar en varios escenarios del Camino Ignaciano. Pero también clausuraremos el Festival Internacional de Música Antigua de La Réole, en Francia, compartiendo cartel con el Ensamble Elyma, uno de los grupos de mayor prestigio en la música antigua, en particular en el barroco americano”, añadió Puerta.

La presentación en Santa Cruz es gracias a la Aecid y al Consulado de España