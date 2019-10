Francisco no renunciará como Benedicto XVI

El papa Francisco confesó el domingo en la noche que nunca ha pensado en renunciar al pontificado, como lo hizo Benedicto XVI en 2013 y aseguró que va "seguir adelante" en su difícil tarea de líder de 1.200 millones de católicos.



"No se me ocurrió dejar de ser (papa, ndr) por la responsabilidad y les hago una confidencia: ni se me había ocurrido que me iban a elegir a mí. Fue una sorpresa para mí. Pero, desde ese momento, Dios me dio una paz que dura hasta el día de hoy. Y eso me mantiene. Esa es la gracia que recibí", aseguró durante un encuentro con los participantes al sexto Congreso Mundial de la red Scholas Ocurrentes.



"Por otro lado, por naturaleza soy inconsciente, así que sigo adelante" agregó.



El pontífice argentino, de 79 años de edad, inspirador de la red mundial Scholas Ocurrentes para compartir proyectos de formación entre centros educativos de todo el mundo, en particular aquellos de menores recursos, suele involucrar personalidades del mundo de deporte y del arte a la iniciativa.



Entre los numerosos invitados al encuentro del domingo figuraban los actores estadounidenses George Clooney y Richard Gere, así como la actriz mexicana Salma Hayek, quienes han contribuido a proyectos para promover la inclusión en la educación.



Las declaraciones del papa, pronunciadas en español, fueron divulgadas este lunes por la oficina de prensa del Vaticano.