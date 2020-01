Ganaderos de Beni se quejan por la lentitud de la ayuda

En Beni, para los ganaderos el tiempo que maneja la Gobernación para hacer llegar la ayuda (forraje para las reses) es lento y no se ajusta a la urgencia del sector.



Así lo hizo conocer Abdón Antonio Nacif, presidente de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando (Fegabeni), que remarcó que hasta el momento el sector no recibió la ayuda de la Gobernación.

Nacif sostuvo que en las reuniones que mantuvo con el gobernador, Álex Ferrier, le pidió que la ayuda sea rápida y que llegue a todos los afectados.



El presidente de Fegabeni aclaró que la ayuda a recibir debe estar acorde con las pérdidas sufridas, pues, a su criterio, no todos tienen los mimos problemas y no sería justo aprovecharse de la actual coyuntura.



Hay ayuda

A contracorriente de lo que indican desde Fegabeni, Cristhian Cámara, director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), indicó que desde ayer ya se empezó con los primeros envíos de forraje.



Cámara explicó que en la comunidad San Pedro, del municipio San Javier, se trabajó en el envío de alimentos para los bovinos y que hoy se hará lo mismo en los predios ubicados en la carretera, hasta el kilómetro 80, hacia Santa Cruz y mañana llegarán con ayuda al municipio de Loreto.

“Se está trabajando para llegar a los sectores más afectados. Ya enviamos cisternas con agua para la población y los animales. También se está atendiendo a las personas con problemas de salud”, dijo Cámara.



Ríos, con menor nivel

Freddy Cardona, director del Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica (Semena), informó de que debido a la falta de lluvias, los ríos Ibare, Mamoré -en el sector de Puerto Siles- y Río Grande -sector El Carmen- tienen menor caudal, lo que afecta a la navegación de las embarcaciones, que para no encallar están reduciendo el peso de lo que transportan.



En Santa Cruz

Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, aseguró que la próxima semana se realizará la distribución de 20 toneladas de forraje al municipio de Comarapa.



Alpire también detalló que Guarayos y El Puente ya están en la recta final presentando sus papeles para que sean declarados en emergencia y tengan acceso a la ayuda de la Gobernación