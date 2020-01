Pese al paso del tiempo los cruceños creen en la Semana Santa

Los cruceños continúan expresando su religiosidad en la festividad de Semana Santa, pues desde antaño han seguido las reglas impuestas por la Iglesia católica como asistir a todas las misas, ayunar y consumir pescado, aunque este producto se encarece porque no se lo consigue en los ríos cercanos.

Aunque parezca imposible pero el consumo de carne roja no desaparece los días de la festividad, costumbre que ha cambiado con referencia al pasado.

Para ver si en la actualidad continúan estas costumbres religiosas, el Observatorio Económico de Mercados y Opinión, dependiente de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa), realizó una encuesta entre el 18 y 19 de marzo.

Se entrevistó a 728 personas mayores de 15 años, una por hogar, en los 15 distritos del municipio capitalino, es decir, los 12 urbanos y los tres rurales (Palmar del Oratorio, Paurito y Montero Hoyos); desplazando a 53 alumnos que hicieron de encuestadores, los cuales fueron dirigidos por los docentes Ramiro Muñoz y Liliana Poquechoque.

La pregunta que no podía faltar era la asistencia a misa los días de Semana Santa. El 66% de los encuestados manifestó que sí lo hace, frente al 34% que no va a las celebraciones.

El distrito más religioso resultó ser el 2, que comprende del segundo al cuarto anillo, entre las avenidas Cristo Redentor y Brasil, con el 85%; frente a los ciudadanos que menos van a las celebraciones religiosas, que es el D-1, situado entre el segundo al cuarto anillo, entre las avenidas Piraí y Cristo Redentor.

En cuanto al ayuno como penitencia de los pecados por Semana Santa, el 63% de los entrevistados aseguró que sí lo cumple frente al 37% que no le da importancia.

En el Palmar del Oratorio, que es el D-13, es donde la gente aún pervive con las costumbres de antaño, por ello el 92% sí ayuna; frente al 14% de personas que cumple con el ayuno en otro distrito rural, el D-14, que corresponde a Paurito.

La gente en su mayoría no sigue la costumbre de no consumir carne roja en la fiesta religiosa pues el 70% aseguró que come este tipo de producto, frente al 30% que cumple con no comer este tipo de producto.

El distrito rural de Montero Hoyos (D-15) es el que menos sigue la costumbre de consumir carne roja en Semana Santa, pues come carne el 80%; en el otro extremo encontramos al D-10 (El Bajío), en la carretera a La Guardia, donde solo el 52% lo consume.

En cuanto al producto estrella de la festividad, el pescado, el 82% de la muestra manifestó que sí lo consume durante la fiesta religiosa, siendo el D-2 nuevamente donde más lo comen, frente al D-9, situado en la zona sur, donde solo el 52% de la gente afirmó que lo compra y lo consume en la festividad.

Por último, referente al significado de la Semana Santa el 25% dijo que es una fiesta de arrepentimiento, de reflexión y para acercarse a Dios; el 12% indicó que recuerdan a Jesús con su pasión, muerte y resurrección; el 9% lo ve como un feriado nacional; para el 4% no significa nada y el 14% no supo qué responder.