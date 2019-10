Samaipata y El Trigal, vetadas para recibir más fondos

Por instrucciones del gobernador, las alcaldías de Samaipata y de El Trigal no recibirán más recursos de la Gobernación hasta que presenten los descargos de los fondos recibidos en 2014 y se inicien las acciones legales a los responsables, informó Alcides Vargas, asambleísta departamental de la provincia Vallegrande.



María Isabel Mercado, alcaldesa de El Trigal, denunció que la situación de esa comuna era precaria al no existir documentos de respaldo de las inversiones que realizó el exalcalde Rimel Cabrera. “No hay inventario de los bienes y hemos encontrado dos motos en pésimas condiciones. La Alcaldía no tiene ninguna maquinaria y se ha trabajado con vehículos alquilados”, dijo Mercado.



Un periódico de los valles publicó la denuncia del nuevo alcalde de Samaipata, Flavio López, de haber encontrado la Alcaldía quebrada con una deuda de Bs 2 millones, que no había computadoras ni informes de finanzas, recaudaciones ni catastro. También indicó que la gestión del exalcalde Franz Herrera no había sido buena, al existir hechos irregulares que deben aclararse