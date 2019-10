Expertos en mano: “Estamos lastimando el pulgar”

12/04/2015



Con cirujanos habilísimos. Estuvieron en Santa Cruz en la segunda Cumbre de expertos en cirugía de la mano y miembro superior (8, 9 y 10 de abril), en Los Tajibos. Hablaron de lo que hoy se hace en el quirófano y de cómo se podrán regenerar miembros en el futuro.



Y lanzaron una advertencia. Hablaron Juan Carlos Suárez, , presidente de la Sociedad Boliviana de cirugía de la Mano; Eduardo Zancolli (Argentina), especialista en cirugía del miembro superior, expresidente del Sociedad Argentina de Traumatología y de la Federación Sudamericana de Traumatología; Luis Gil (España) traumatólogo de la mano y expresidente de la Asociación Española de Investigación de Cirugía Ortopédica, y Mario Rodríguez Sanmartino (Argentina), cirujano de mano y miembro superior, expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la mano y de la Federación Sudamericana de Cirugía de la mano.



¿Es correcto decir que en Bolivia este tipo de cirugías no se ha desarrollado?

JCS. No hay divulgación de lo que se hace. Existe en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba un desarrollo de la cirugía de la mano. Nos falta avanzar en materiales y estudios específicos.



¿Qué tipo de materiales de última generación se están usando?

LG. Se apunta a prótesis biónicas y a células madre para poder regenerar miembros. En Suecia hay un colega que está trabajando sobre los bracitos de la salamandra para descubrir el funcionamiento de las proteínas que son responsables del crecimiento de esos brazos. Soy optimista.



¿Cuál es la mano biónica más avanzada que se está usando en Europa?

LG. Es una escocesa, llamada i-Limb. Se fabrican también dedos: pulgar, índice. Se controla con el pensamiento. Se da la orden (en el cerebro) y el impulso es captado por la musculatura. La parte electrónica recoge y aumenta el impulso. Se puede recoger un vaso de cristal o un huevo y no romperlo. No solo eso: si el paciente está cocinando y por descuido pone la mano sobre el fuego, la mano ‘siente’ que se está quemando y se retira del fuego. Es increíble.



¿Ha implantado algunas de esas manos?¿Cuántas?

En España la sanidad es pública y universal. Este tipo de prótesis cuesta casi $us 50.000, así que solamente se ponen en determinados casos. Los costos están disminuyendo.



¿Se opera con el famoso robot Da Vinci?

Esa es otra técnica, que se desarrolló durante la Guerra del Golfo para trabajar con los soldados estadounidenses, que se operaban desde el Mediterráneo, donde el cirujano estaba en un barco. Nos permitió llegar a un punto más de lo que el ojo humano nos permite. Es mejor la mano de un robot que la mano de un cirujano.



EZ ¿Te parece útil para microcirugía?¿Se puede hacer suturas microquirúrgicas con el Da Vinci?



LG. En principio sí. Aunque ahora salieron una serie de suturas mecánicas.



EZ. Pero no las hace Da Vinci, las hace el cirujano.



LG. Las máquinas no funcionan si no hay alguien atrás.



¿Ve un límite en el robot, doctor Zancoli?



-EZ. La cirugía de la mano tiene un componente artesanal. Nunca la misma operación hecha por diez personas es igual. Tendría que llegarse a una perfección brutal para que Da Vinci adquiera la artesanía del que la hace mejor. Seguramente va a llegar.



-LG. Vamos avanzando. Las estereolupas estuvieron al principio y luego los microscopios.



EZ. Cuando uno no muestra el límite al público, va a demandar lo que se dijo en un medio y no es así. “Me gustaría que me operen con Da Vinci”.



MRS. Lo que dice Luis es el futuro, el punto final: que en vez de hablar de reparación hablemos de regeneración por métodos biológicos. Sería una maravilla. No estamos lejos. Hoy en día, esta cumbre de Santa Cruz apunta a aprender de los que tienen más tecnología para poner a punto las técnicas para beneficiar a la población con reimplantes y trasplantes de mano.



¿Qué hay sobre los nuevos males como el síndrome del túnel carpiano, que surge entre otras cosas por el uso de la computadora?

EZ. El pronóstico es bueno. Es una operación de posoperatorio fácil.



La mayoría cura sus síntomas casi inmediatamente. Tienen algunas molestias en la zona operada durante dos o tres meses, pero después debería pasar. Si el túnel carpiano es muy avanzado, el pronóstico es muy malo; debe atacarse en fases iniciales.



¿Estamos hablando de meses o síntomas?

EZ. Depende de síntomas, no de tiempo. Si a una persona se le duerme la mano de noche una vez por mes, todavía no está para operarse; si se le duerme todas las noches, está para operarse; si la mano ya perdió sensibilidad y no puede prenderse un botón, ya la torta se quemó.



¿Qué otras cirugías de mano se hacen más frecuentemente?

MRS. Otra patología es la artrosis de la base del pulgar. Es la rizartrosis. Ocurre más en mujeres posmenopáusicas que en hombres. No se saben las causas o los factores hormonales, porque hay una prevalencia de más del 30%.



EZ. Hoy, con los teléfonos celulares, está aumentando. Antes se veían en personas de más de 50 años, y ahora hay síntomas en personas de 30. Se ve también en hombres.



¿Cuáles son los síntomas?



EZ. Dolor en la base del pulgar. Esta es la articulación de la mano con más desgaste. El cartílago se va gastando por los años. Ahora se vive más tiempo, así que las articulaciones se gastan más que cuando la gente se moría a los 60 años.



MRS. Antes atacaba a las tejedoras, ahora a los que usan celulares