Manifestantes impidieron el paso al alcalde de Acapulco

Cientos de manifestantes impidieron el paso del vehículo del alcalde de Acapulco, Luis Walton, cerca de 40 minutos, para reclamarle por los 42 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace casi tres meses.



Los manifestantes, entre los que había familiares de los alumnos desaparecidos, estudiantes de la misma escuela e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), desinflaron las llantas del vehículo y le pintaron mensajes.



"Fue el Estado", "Ayotzinapa vive" y "Asesinos viajan aquí" fueron algunos de los mensajes escritos en el vehículo, desde el que se vio al alcalde asustado y realizando llamadas telefónicas.



El vehículo fue bloqueado por una valla humana en momentos en que Walton arribaba a un centro de convenciones de Acapulco, ciudad del estado de Guerrero, para un evento público.



Los estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en la que estudiaban los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre a manos de policías corruptos y criminales, reclamaron el esclarecimiento del caso.



"No vinimos a agredir a nadie, solamente a pedir que se esclarezca el caso de Iguala, que nos presenten con vida a los estudiantes, y castigo por parte del Gobierno federal a los responsables", aseguró uno de los manifestantes.



Las personas que bloquearon el vehículo oficial del alcalde llegaron a Acapulco en al menos cuatro autobuses procedentes de otros puntos del estado de Guerrero.



Después de 40 minutos de bloqueo, Walton salió del vehículo para conversar con una de las madres de los desaparecidos que se le acercó, a la que le dijo que se solidarizaba con su situación.



La mujer le pidió que ordenara el retiro de agentes federales que se encontraban cerca de la concentración y Walton respondió que lo intentaría, pero que no era un tema de su jurisdicción.



Tras la conversación, el alcalde salió del lugar y se fue en otro vehículo.



Siguen el reclamo de justicia

Desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se han realizado numerosas manifestaciones dentro y fuera del país, algunas de las cuales han concluido con actos violentos, como la quema de vehículos y edificios públicos.



Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de una ola de ataques a tiros presuntamente ordenados por el alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca, en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas.



Según la investigación oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula, vecino a Iguala, una versión en la que los familiares no creen.