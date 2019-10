Tarija no tiene pistas del argentino desaparecido

El Ministerio Público de Tarija no tiene pistas sobre la desaparición del ciudadano argentino Nicólas Crichigno, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, afirmó hoy la fiscal en materia, Cristina Baldivieso.



Crichigno desapareció en marzo del 2014, cuando trabajaba como ayudante de un camión de propiedad de César Anachuri. La fiscal dijo que, tras la denuncia presentada a comienzos de diciembre del pasado año, se emitieron directrices y requerimientos fiscales con la finalidad de dar con su paradero o tener noticias del extranjero.



Sin embargo, lamentó que a la fecha no se haya logrado un resultado favorable en las indagaciones porque no se tienen pistas y las respuestas son negativas.



Baldivieso agregó que se tomó declaración informativa al propietario del camión, en calidad de testigo, y se realizó el allanamiento a su casa, donde no se encontró ningún objeto perteneciente al ciudadano argentino.



El último contacto



El argentino Crichigno ingresó como mochilero a bordo de su bicicleta Venzo el 4 de enero del 2014 y la última vez que se comunicó con sus familiares en Buenos Aires fue el 24 de marzo del mismo año, mediante un chat privado de Facebook.



Los familiares de Crichigno recurrieron a las autoridades consulares de Bolivia en Buenos Aires para solicitar su colaboración. La hermana, Katherine Crichigno, señaló que, pese a que se comprometieron a ayudar, hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero.