Obama ya está reunido con Macri en la Rosada

El presidente estadounidense Barack Obama está reunido con su par argentino Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, más conocido como la Rosada, donde conversan sobre temas bilaterales y afianzan las relaciones entre ambas naciones.



Al final de la cita, ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa y luego, Obama irá a la Catedral Metropolitana.



Un fuerte operativo de seguridad por aire y tierra custodia la visita del mandatario de EEUU.



Buenos Aires amanece “blindada”



No es la primera vez que un presidente de Estados Unidos visita Argentina, de hecho es el sexto que lo hace, pero en Buenos Aires no deja de asombrar la llegada hoy de Barack Obama, y todo el tsunami que detrás de este suceso se mueve.



El megaoperativo de seguridad en la ciudad, con enmallados kilométricos y los consiguientes insalvables congestionamientos vehiculares; el paso de “La Bestia” por las calles bonaerenses, la limosina negra blindada de siete toneladas; los impredecibles sobrevuelos de los “Halcones Negros”, los helicópteros militares que custodian a su presidente desde el cielo; las ambulancias, los bomberos, el equipo antibombas, ahora reforzado luego de los atentados en Bruselas; hasta la reaparición de la bandera estadounidense flameando en la mítica plaza de Mayo parece nuevo.



Todos estaban avisados, pero más de uno fue sorprendido: el tachero o taxista, que no se percató del cambio de ruta; o el vecino que no pudo ingresar a su domicilio y que vive en inmediaciones del lujoso palacio Bosch Alvear, en el residencial barrio de Palermo, donde habitualmente reside el embajador de Estados Unidos y será hasta mañana el hospedaje de paso de Obama.



La cobertura mediática es total, con todas las unidades móviles posibles en las calles, como total es la expectativa de los rioplatenses en estas primeras horas de este 23 de marzo otoñal, con un día despejado y una temperatura mejorada respecto a los otros días.