Martínez ve 'irrelevante' viaje de comitiva chilena

El secretario general de la Dirección Estratégica de Defensa del Manantial Silala, René Martínez, consideró "irrelevante" el lugar que visitó la comitiva chilena en la frontera, para constatar el flujo de las aguas hacia su territorio, debido a que ese no es tema de discusión.



"Está comisión ha sido orientada a un lugar irrelevante, porque el tema de discusión no es a dónde van las aguas sino de dónde emergen y a dónde forzaron que fluyan estas aguas. Para nosotros estas aguas emergen desde el lado boliviano y pertenecen a nuestro país", explicó el representante en conferencia de prensa.



Consideró que "esta delegación, mejor dicho, reducida comisión, demostró una improvisada representación. Se ha preferido el acompañamiento de una jerarquía militar antes que una especialista en tema de aguas".



El diputado Jorge Tarud, tras la visita al punto fronterizo, dijo que "en terreno demostramos que estas son aguas naturales que corren por el desnivel propio del terreno hasta llegar a territorio chileno" y alertó que Bolivia tiene la intención de "interceptar" el flujo.



Martínez respondió señalando que "es una total mentira" y ratificó que "el motivo de esta acelerada determinación de presentar una demanda en Chile, tiene el fin de mejorar la imagen de Bachelet en Chile, no consideran el tema como algo de Estado".



Concluyó que "un representante chileno ha rechazado la invitación a constar el origen de las aguas, de forma apresurada. Claro, así no podrán constar las obras civiles que hacen que el caudal de agua vaya al lado chileno".